2022年道瓊永續指數今（10）日公布評選結果，晶圓代工大廠聯電(2303)在道瓊永續指數（DJSI）全球晶圓專工業榮登冠軍，為國內少數連15年入選「世界指數」（DJSI-World）成分股的企業，並蟬聯入選「新興市場指數成分股」（DJSI-Emerging Markets）。

由標普全球企業永續評比（S&P Global CSA）認證的道瓊永續指數，每年就「治理與經濟」、「環境」、「社會」三大面向評估企業為永續發展所做的努力，是最具公信力的國際永續發展評比指標之一。

其中，DJSI「世界指數」每年於全球挑選約2500家大型企業參與評比，並於各產業評選出在永續經營上表現最好的前10％公司成為成分股。「新興市場指數」則以20個新興市場的前800大企業中，挑選各產業永續性績效前10％公司成為成分股。

此次聯電不僅在ESG整體成績表現突出，在「環境面」和「治理與經濟面」也獲得半導體產業最高分，特別在「政策影響」、「環境報告」與「產品責任」分項拿下滿分。社會面評比不摁，包括「社會報告」、「人力資本發展」及「隱私權保護」分項也位居產業領導地位。

聯電共同總經理暨永續長簡山傑表示，聯電在永續經營與企業營利齊頭並進的理念驅動下，整合公司營運策略與永續發展目標，擘畫2030年永續策略藍圖。很高興透過連15年獲得DJSI肯定，展現聯電在科技上無所不在的影響力，致力創造更美好的未來。