聯電（2303）永續績效表現再下一城，繼日前公布連續15年入選道瓊永續指數DJSI成分股後，聯電16日宣布，於2022年CDP問卷評比在「氣候變遷」及「水安全」兩大環境面向的評鑑結果，均獲得最高評級「A」殊榮。

在今年全球參與CDP評比的近15,000家企業中，僅有56家在氣候變遷及水安全問卷皆取得「A」，而聯電更是全球半導體唯一雙A級企業，在環境永續發展的努力與成果深獲肯定。

聯電共同總經理暨永續長簡山傑表示，聯電長期關注氣候變遷議題，積極參與各項國際倡議，於2021年加入RE100再生能源倡議組織，宣告2050淨零排放，並於2022年通過國際科學基礎減碳目標倡議（SBTi）審核，展現積極減碳的決心。

簡山傑指出，聯電近年在各項主要國際評比的亮眼表現，是十年磨一劍，長期堅持努力不懈的成果。未來，我們將持續發揮科技無所不在的影響力，結合晶圓製造的專業服務核心能力，與價值鏈夥伴共同實踐地球公民責任。

面對氣候變遷衝擊，聯電透過淨零三部曲的推動，從製程排放的自主減碳、再生能源的擴大使用到新興負碳技術的研究投入等方面，努力朝向淨零目標前行。在再生能源方面，全聯電集團廠區已極大化太陽光電系統的建置，每年發電量可達8,000MWh以上，並已採購超過200GWh的綠電，2022年將可推升集團再生能源使用比例至5％以上，逐步穩健地實踐RE100承諾。

在水資源管理方面，聯電執行多項節水措施，透過製程省水設計、提升水資源回收再利用率、高效能用水管理等策略，多管齊下有效降低水資源消耗，2021年整體用水節約成效為33.52百萬公噸，並已連續三年獲得CDP「水安全」領導等級肯定。

國際非營利組織CDP的年度環境資訊揭露和評分程序，已成為全球企業環境資訊透明度的重要指標。每年透過氣候行動、水資源管理及森林保存等問卷調查，評核企業的環境永續作為，驅動了環境領域的重大變革。

根據CDP官方統計，2022年有超過680家、合計資產130兆美元以上的投資法人透過CDP平台要求企業回覆問卷，而本年度約18,700家企業（相當於全球市值的50％）被要求揭露相關資訊。