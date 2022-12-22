鄉林集團董事長、全國商總主席賴正鎰今（22）日指出，受全球通膨與升息，工料雙漲，及預期房價漲價心理影響，大量資金追求有限資產，今年預估全台推案總銷突破2兆元，高於去年的1.82兆元，不過這是營建成本造成房價高漲暴衝的假象，只是「虛胖」，儘管房貸利率逐步調升，但房價短期不會跌。明年房市將朝向五大趨勢發展，其中推案量，將萎縮至1.6兆元。

賴正鎰指出，2023年房市將朝向五大趨勢發展。

（一）景氣回溫，但消費保守，剛性需求為大宗，購屋總價預算控制在1,500萬元以內的產品去化快。

（二）房地產微利時代來臨，空間壓縮不利於中小型建商，經營會比較辛苦。

（三）政府一旦通過平均地權修例修正案，禁止預售轉約與管制私法人購屋，高資產族群游資將湧入商用不動產。

（四）建商延後預售推案，供需失衡加上新成屋價格降不下來，二手中古屋交易看旺。

（五）土地價格居高不下，加上市況不明朗，建商標地意願低，都更合建和危老重建案件更為搶手。

賴正鎰表示，眼見立法院強力推動平均地權修正案，政府也持續緊縮土建融限制，建商要先去化已購入土地，只好放慢推案腳步，他預估明年房市「量縮價穩」，總銷年減2成，剩下約1.6兆元左右。

賴正鎰分析，臺灣在今年五月起，受新冠疫情大爆發、台幣貶值、美國眾議院議長佩洛西訪台造成大陸軍演、中美台三角關係變化，嚇跑外資，臺股動盪從萬八跌回萬四。對歐美國家接連升息救通膨，我國央行三月起累計升息2.5碼，存款準備率調升2碼，房貸利率升至1.952％，逼近2％。

對貸款1,000萬元的房貸族來說，這次升息後，每月約多出588元利息。

全球疫苗注射普及率提高，新冠肺炎輕症流感化，各國決定與病毒共存，歐美國家率先開放後，臺灣也決定加快解封腳步，重啟國門。

國發會去年預估今年內需消費動能回溫及全球新興科技趨勢帶動出口等內外需挹注，今年經濟成長率可有6.09％，但在日前央行召開第四季理監事會議後，已是第3度宣布下修今年經濟成長率至2.91％，同時預測明年經濟成長率僅有2.53％，代表未來2年保3無望。

賴正鎰說，去年底迄今，政府連七道打炒房令，央行更要求銀行將土建融資貸款降到4成，並規定購地後18個月內要開工，否則要降低貸款成數，開發商被逼得提早推案，全國推案總銷在上半年就突破兆元，也因為疫情穩定，加上通膨造成工料雙漲不停，房價上揚的預期心理，Q3之前資金置產情況旺盛，房價漲到歷史高點，但下半年經濟景氣轉差，大家消費趨於保守，房市交易急速冷卻，建商推案也更加慎重。

他預售，今年全台推案總戶數近12萬戶、仍有4.8％的小幅成長。在通膨升息、土地與營建成本翻倍推升了總房價，各縣市不動產開發公會也調整並推估今年的預售總銷金額，將首度突破二兆元大關。

房價愈來愈高，六大都會區土地更一地難求，從今年推案區域分佈可以看出。

根據各不動產公會會員申報開工資料顯示，六都今年全年推案戶數估10萬2,728戶，較去年微成長3.6％，人口最多的新北市和台中市，因為前幾年推案量大、基期高，今年推案明顯下滑10～15％，而南台灣的台南和高雄挾著台積電加碼設廠的題材，後來居上推案成長幅度達二～三成以上。

對於明年房市表現，賴正鎰說，美國聯準會和歐洲央行異口同聲明年將縮小升息幅度，可見全球通膨趨緩，升息可望放慢，而中國大陸也大幅解封，預估2023年經濟會逐步邁向復甦之路，消費者為求保值，明年還是會照買房；但是，建商要去化先前已購入土地與餘屋，加上土地價格維持高檔，工料建築成本仍高，減少預售屋或延遲推案，但房價跌的機會不大。