科技業興起永續連結貸款風潮，雲端資料中心伺服器供應商緯穎科技（6669）與日商三菱日聯銀行（MUFG Bank）台北分行簽署新台幣15億元的永續連結貸款（Sustainability-linked Loan），再次凸顯台灣企業在綠色永續發展理念的落實與承諾。

緯穎持續以創新技術開發永續產品之耿，亦積極投入ESG，近年除了參與碳揭露計畫（CDP），並向科學基礎減碳倡議組織SBTi遞交減碳目標，以具體實現綠電使用承諾。

此外，在遵循責任商業聯盟（RBA）行為準則下，緯穎亦承諾提供員工安全無虞的工作環境，今年以來陸續獲得TCSA「台灣企業永續獎-永續報告金級獎」，勞動部職業安全衛生署「職業健康與安全指標前10%績優企業」，台灣董事學會「2022外資精選台灣百強」與英國標準協會BSI永續傑出獎等標竿獎項肯定。

緯穎財務長陳昌偉表示，此回與MUFG Bank簽署的三年期融資方案，聚焦利害關係人關切之議題，引進獨立第三方專家查核，訂定永續績效目標，未來定期檢驗實際的績效，以實踐對環境及社會的責任，落實永續發展的承諾與決心。

MUFG Bank台北分行環球企業部董事總經理洪志豪指出，MUFG持續朝著支持綠色永續貸款的長期目標實踐其承諾，MUFG公開承諾在2030年前將在全球範圍累計投資總額高達35兆日圓支持永續相關的融資。截至2021年12月底，MUFG已完成14.5兆日圓，達目標金額的41%。隨著與緯穎簽署永續連結融資後，也將進一步深化雙方長期的夥伴關係。