台達電表示，以「Keep Exploring在台達，永續發展你的未來」為雇主品牌主軸，培育人才、營運據點間輪調或外派機會，落實員工職涯永續發展成效卓著，讓台達電在2022年道瓊永續指數評比中，社會面整體成績獲得全球電子設備產業最高百分等級肯定，並在全球多國獲得人力資源大獎。

台達電表示，在2022道瓊永續指數評比中，台達電「社會報告」與「人力資本發展」獲得滿分，在「人才吸引與留任」、「人權管理」與「隱私權保護」等亦獲得產業最高百分等級。

台達電也宣布，獲得2022年《台灣企業永續獎》之「人才發展領袖獎」、《金牌企業卓越獎》之「好福企獎」與「性平獎」，在中國獲得HRoot大中華區卓越雇主，在泰國、印度也獲獎連連，台達電去年在全球各國投入社會參與的總支出近1,200萬美元，其中人才培育支出占比超過70％，並和全球約130所學校進行各式產學合作、每年投入超過360萬美元。

而為了因應疫情，台達電表示，台達電以線上學習方式結合知識管理平台，全球課程達2,866門、較2020年成長90％，累計193,745完訓人次，亦較2020年成長87％，由於台達電在全球各國共有200多個銷售據點、研發中心或是生產基地，提供外派、輪調的機會，至2021年底已有48％的人才輪調至解決方案團隊或在相關團隊晉升主管職，台達電也積極參與社會公益，台達基金會在2014年推出的DeltaMOOCx線上學習平台，累積至今已超過1,700萬人次觀看。

台達電自2022年10月起在台灣推動「育兒津貼補助措施」，每胎補助最高38萬元，幫助員工安心成家、緩解育兒壓力，在員工幸福感方面，台達樂活日今年在桃園陽光劇場與Xpark舉辦，參與人數再創新高、超過萬人。