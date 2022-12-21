證交所與勤業眾信聯合會計師事務所及花旗（台灣）銀行合作，20日於台北舉辦「邁向資本市場：台灣創新板-上市主板新選擇」座談會，邀請數十家海內外有意申請評估創新板上市企業代表出席，多家企業皆展現對資本市場的高度興趣。

近幾年來，台灣新創產業蓬勃發展，在國際上已被肯定為「超級創新國」。為精進新創發展環境，證交所鼓勵具有關鍵核心技術，及創新能力或創新經營模式的企業提早進入資本市場、籌資發展，希望能透過台灣創新板及證券市場的力量，支持育成新創永續經營。

證交所更希望藉由創新公司踴躍登板，讓創新板成為一個具有特色價值的上市新聚落，形塑「創新、永續、包容」的台灣科技島鏈，進而打造亞太地區科技創新的上市主板新品牌。

證交所總經理簡立忠致詞時表示，台灣的創新實力在國際間有目共睹，隨著新創產業蓬勃發展，創新上市也成為新創圈的熱門議題。證交所躬逢其盛，推出台灣創新板上市主板，跳脫過去篩選成熟獲利企業的上市機制，免除獲利能力要求、改以「市值」為核心上市條件，並以更為友善便捷的上市程序，協助新創公司加速進入資本市場。

證交所表示，面臨全球經濟轉型及產業創新的關鍵時刻，台灣創新板將以資本市場的籌資功能及市場資源，協助新創企業擴張發展及提高競爭力，未來也期許這些企業的創新技術能為資本市場注入永續發展的能量，催化現有上市公司共同邁向永續轉型，進而建構整體資本市場的ESG永續生態系。