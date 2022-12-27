中華電信董事長謝繼茂在2022年最後一周發給內部員工一封信，信中宣布2023年將加薪一千元，並將在下次董事會提案爭取加發一次性獎勵金。

台灣大總經理林之晨則在台灣大舉辦「微樂心溫度」公益活動會後媒體聯訪時透露，台灣大已在今年年中加薪，加薪幅度已比去年好，年中一向是加薪時點，明年年中加薪幅度會再對外宣布。

謝繼茂以「為公司永續經營 同仁攜手同心向前行」為題表示，每年的這個時刻是感恩祝福時節，感謝同仁這一年來的努力，尤其今年在內、外環境的挑戰下，圓滿達成了目標，也同樣在公司組織轉型後寫下了一頁亮麗成績單！公司信守照顧員工的承諾，營運成果定與同仁共享，明年將全員定額加薪1,000元，並於下次董事會提案爭取加發一次性獎勵金。

謝繼茂說，公司的經營團隊深刻了解加薪是所有同仁的期待，但亦顧及現代科技發展的快速，未來的挑戰不容小覷，需保有相應之資金運用彈性，決策上得審慎思考、步步為營，才得以在營運體質良好、財務結構穩健下，推動轉型。

回顧今年，2022年是中華電信轉型成長、永續經營的關鍵年，從年初的組織調整，除了業務、工務上的重新磨合與適應外，在此期間，公司也緊追市場環境的競爭，持續拓展5G發展應用及新興科技合作商機。

另外，謝繼茂說，今年更是獲獎不斷的一年，舉凡「台灣企業永續獎」、「全球永續獎」、「全球物聯網與智慧服務最佳典範金龍獎」等，亦以「5G智慧海港應用」解決方案，榮獲2022「亞洲通訊大獎」頒發年度亞洲「最佳智慧場域獎」，成為台灣唯一入圍即獲獎之電信公司，今年也是國內唯一連續獲2個國際權威機構（SpeedtestR及Opensignal）認證的5G網速雙冠王；而與員工權益息息相關 的是「2022幸福企業」《科技研發》金獎，更加顯現了公司落實企業對員工的照顧。

謝繼茂強調，同仁是公司經營發展的重要支柱，所以公司在乎、也願意支持同仁在工作與生活的平衡，這一年中華電信陸續承諾並完善員工的福利。為了使員工能安心兼顧工作與家庭，建立友善的職場環境，不但完成六都9處共16班的教保中心設置，更優於法令讓撫育3歲以下幼兒的員工可申請每日減少1小時工時，並逐步提高了「陪產檢及陪產假」、「產檢假」天數至10天，自明（112）年1月起，每胎生育補助亦提升至2萬元。

另外，謝繼茂說，中華電信更入榜美國商業雜誌《富比士》「2022年全球女性友善公司評比」排名，獲得台灣受評企業第一名的肯定，在女性友善的職場環境評比上，名列全球電信服務受評公司之第四名。

謝繼茂強調，中華電信肩負確保國內外通訊快速暢通、穩定與高韌性的使命，感謝所有同仁一直都在，在重要的時刻、重要的崗位上堅守己任。