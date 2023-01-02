「全球經濟恐面臨長達10年的低成長。今年市場最大的利多，即是大陸經濟全面重新開放！」西班牙投資機構Tressis Gestion首席經濟學家費南德斯日前一席話，使全球投資人眼光重新聚焦大陸。台股投資人能否吃到大陸解封帶來的紅利？

從IMF（國際貨幣基金會）今年10月公布的「世界經濟展望報告」，「再度下修」全球經濟成長預估，全球GDP增長將從前年的6％，放緩至去年的3.2％並和今年的2.7％；同期間，美國依序是5.7％、1.6％、1.0％；歐元區為5.2％、3.1％、0.5％，德國今年的預測甚至來到負0.3％，義大利負0.2％。

相形之下，「大陸是唯一在全球三大經濟體美國、歐盟中有成長的」，國泰台大產學合作計畫主持教授徐之強說，「大陸的經濟成長率預測從2021年的8.1％，到去年的4.2％，預估今年會到4.4％。」

大陸解封後，有哪些類股可觀察？ 「股價是先市場先行者」，台新投顧副總黃文清分析，「走過疫情後的產業，像是運動休閒、紡織、製鞋業的中概內需股」，「解封概念股，則是看終端受惠企業，像是觀光、飯店旅館、餐飲。」

至於個股挑選，黃文清提出三原則，「過去有穩定獲利、配發現金股息、今年營運有機會維持成長且後市相對無虞」，投資人可以疫情爆發情後三年作為觀察期，若每年營收、EPS、現金股利殖利率均有成長，可列入做波段價差個股名單中，「長期投資的話，最好還是看EPS、現金配息有沒有2元以上，營收成長有超過10％以上者較宜。」

中國解封帶動內需市場擴大，包括運動休閒、紡織等受惠。圖為2022年TITAS台北紡織展。（圖／報系資料照）

國泰金投資長程淑芬也在建議民眾慎選有成長性、體質好個股條件時，也提到她觀察旅遊餐飲、航空等觀光股的發展。「航空股雖因為出國旅遊潮熱而客運看俏，但疫情期間高貨運率則相對降低，兩相互為抵消，再加上油價高成本的變數，因此數月前股價先一波起漲後則降溫。」黃文清特別提醒。

由於大陸去年12月26日宣布今年1月8日起，取消入境核酸檢測與集中隔離，在大陸疫情管制鬆綁下，27日航空股華航（2610）、長榮航（2618）當天一開盤不到半小時交易量雖皆已超過前一天量能，但兩家公司股價還在19元、28元左右起伏。

除華航、長榮航之外，旅行社相關應聲大漲個股包括五福（2745）、山富（2743）、易飛網（2734）、鳳凰（5706）等股。

晶華（2707）股價去年迄今已來到最高點的272.5元，也是五年來新高，「從晶華的EPS每股盈餘4.7元有機會到年底來到6元來估算，再看本益比快40倍，我個人是覺得股價偏貴了點」股市聞人葉美麗說。

旅館酒店業者則分析說，「12月聖誕到明年元旦跨年假期，以及春節前後的尾牙、春酒旺季，是大型飯店與餐飲的重要進帳期；再加上國境解封開放後，帶動國際旅遊、商務客拜訪，可望挹注客房牌價調升及住房率。」

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