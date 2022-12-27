深耕加拿大溫哥華、專注打造精品住宅開發的「加拿大閣睿（GRYPHON）」，繼香港、北京、上海等地設立據點後，今年第四季於台中七期設立台灣辦事處，隨即舉辦三場溫哥華置產及海外稅務分享會，結果迴響相當熱烈，據悉已有6組客戶簽約，更顯示中台灣高資產族群的海外置產需求龐大！

由台中知名建商二代徐睿隆創立的「加拿大閣睿」，憑藉曾在中部地產界工作的經驗，將台灣建商對美宅的堅持與對客戶的細緻服務帶到加拿大，加上新世代的建築理念，引入高科技智慧家電，與精品品牌異業結盟等，諸多升級服務正中客戶所需，品牌持續扎根外也積極海外擴點，提供眾多新移民舒適且暖心的宅邸。

高中就移民加拿大、且畢業於溫哥華知名大學的徐睿隆說，溫哥華名校林立，不少名人及名人之子都選擇溫哥華當地的名校就讀，如藝人張韶涵、謝霆鋒、馬雲子女、李嘉誠子女等，也因溫哥華氣候宜居、廣納亞洲新移民，造就人口持續正成長，再加上穩定的政經環境，亞裔人口占比高，是北美最華人的城市，種種優勢造就溫哥華成為移民者的樂園。

他提到，投資溫哥華房地產優勢在於當地資訊透明、匯率穩定，若是出租，租客素質高、租金高，近來更吹起一股「以房養學」風潮，加拿大閣睿台灣辦事處成立近兩個月以來，就收穫不少家長的熱切詢問，著眼於溫哥華優質求學環境與生活條件，有意在此置產，讓下一代順利求學，乃至於就業。

在溫哥華生活多年，徐睿隆也有不少置產經驗。他說，在溫哥華買房交屋時，建商往往將鑰匙拿給屋主後就離開，後續有問題一律找保險公司，「買房子就像在大買場挑選般，簡單的告示牌與價目表，不像台灣買賣房產，建商總會花時間向客戶詳細的介紹！」

因此，加拿大閣睿延續台灣房產開發商的貼心服務，每組客戶上門都會花時間與客戶介紹建案，還提供客戶客變服務，更獨創從購屋起就提供「馥繪服務」，屋主都會擁有一張刻上姓名、玫瑰金的金屬卡片，宛如美國運通黑卡般的質感，更顯尊榮與高級感，憑卡可享有特約商店折扣與專屬的私人管家服務。

值得一提的是，「馥繪服務」仍持續進化中，甚至還能協助預約診所、包租代管、房屋修繕等，各種服務對初來乍到的移民者更顯友善，讓客戶很驚艷。

徐睿隆甫創業時，公司只有一名會計，累計至今溫哥華有40多名員工，再加上海外總部人員，全公司超過60人，創業沒多久就遇到疫情爆發，全球按下暫停鍵超過2年時間，除了對創業的堅持，超高行動力與靈活的變動能力，促使加拿大閣睿地產仍持續蓬勃發展。

提及創業過程，他笑稱「麻煩從來沒有停止過」，曾為了開發一個建案花上四年時間與當地政府溝通，建築師也換了三個，只為追求美感建築，當溫哥華當地銷售停滯時，他便積極擴展海外市場，更因高度理解客戶需求，讓閣睿地產每個建案的銷售都創下佳績。

徐睿隆說，加拿大閣睿在溫哥華已推出3個建案，首案為10戶透天豪墅社區，每戶成交價在6000萬至1億台幣之間，已完銷並交屋；興建中的建案則有，總銷約50億元台幣的「GRYPHON HOUSE」，產品規劃64戶住宅與12戶店面，以及總銷約30億元台幣的「GRYPHON NOVA」，產品有45間住宅與店面、辦公室。

徐睿隆說，加拿大房地產賣的是實坪，公設比僅約20％，1房的室內實坪約12坪，外加1個停車位，含精裝修與廚衛電，總價約在1600萬元台幣，頗受退休置產族的喜愛！

據悉，「GRYPHON HOUSE」與「GRYPHON NOVA」兩個新案都很搶手，店面尤受台灣人的青睞！徐睿隆透露，明年第二季還有新案蓄勢待發，後續還會有五案將陸續推出，展現加拿大閣睿永續經營的決心。

徐睿隆強調，「GRYPHON NOVA」選用智慧科技，住戶透過手機APP就可掌握家中動態，遠程開門、調節室內溫度照明等都能一手掌握，全案並規劃Bumblebee Space智能家具組合，為居家打造靈活空間，「可為室內面積增加30％使用率，是加拿大首見可室內靈活空間系統」，對置產族而言，相關配置有助資金收益增加，推出後大受歡迎。

加拿大閣睿深耕台灣市場，以及打造精品住宅的堅持，台灣辦事處採預約制服務，有意者可電洽。