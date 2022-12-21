永立榮21日宣布，取得工業局核准為「生技醫藥公司」，可獲新版「生技醫藥產業發展條例」，享有租稅抵減與留才相關政策優惠。董事長簡奉任表示，將加速新藥開發，規劃進行下一輪募資，並於明年（2023）辦理公開發行，為進軍資本市場做準備。

專注於幹細胞再生療法的永立榮，是獲工業局以該公司研發治療性男性勃起功能障礙的羊水幹細胞療法「UA002」與治療乾眼症的羊水幹細胞外泌體「UB003」等多項產品，審定其符合「生技醫藥公司」資格。

永立榮指出，依新版，「生技醫藥產業發展條例」規定，由政府認定的生醫公司，可獲得包括機器設備投資、個人股東投資抵減等租稅優惠，以鼓勵企業投資，並提高法人與個人股東的投資意願。員工可以選擇稅額較低的技術股或認股所得繳稅，一改過去稅制不利生技產業的弊病。

永立榮是羊水幹細胞技術領域的領先者。總經理暨研發長黃效民是全球第一個分離，並擴增人類羊水幹細胞的專利發明者，永立榮也是全球第一個研發出鹿羊水幹細胞外泌體原料，且取得國際化妝品成分命名法（International Nomenclature of Cosmetic Ingredients ，簡稱INCI）證號的生醫公司。

黃效民指出，羊水幹細與iPSC（誘導性全能幹細胞）一樣，沒有使用來源的倫理限制；在安全性方面，多項文獻證明，羊水幹細胞不似胚胎幹細胞或iPSC，沒有癌化的疑慮。

根據多項相關研究，比起現行的幹細胞療法，羊水幹細胞有較強的再生能力，產出再生細胞的數量也比其他幹細胞更多；分化後，也比較不容易老化。此外，羊水幹細胞具有外胚層特性，可分化成神經細胞，是理想的再生療法標的。

永立榮已經規劃將以其神經修復與再生的特性，針對攝護腺癌術後因神經損傷所造成的勃起功能障礙，此類障礙目前沒有有效藥物治療，故臨床策略上，選擇此類病人群作為第一個進入臨床試驗的標的，目前已經完成相關準備，預計在明年申請IND，啟動收案。