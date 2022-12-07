日圓走貶讓汽車類股七日一枝獨秀表現突出，但受到科技族群普遍疲弱的影響，日經盤中一度跌至27,646.78點，創十一月十日以來新低。沒想到午盤賣壓加重，日經指數收27,686.4點，跌199.47點或0.72%。東證收1,948.31點，跌1.91點或0.1%。

東京威力科創跌3.78%，愛德萬測試也跌1.47%，故科技類股一度下跌0.56%。此外，國際油價格重挫也讓能源類股曾走跌1%，其中，石油業者帝石就下跌1.89%。

分析師認為，現在觀盤重點要放在技術線型上。若日經指數能收在27,696點以上，也就是二月十日收盤價附近，倘若失敗的話，表示200日移動平均線將會是一個月以來首次下修，那日經指數可能還會走低。

自上周創八月中旬以來最強走勢後，日圓兌一美元再次貶回137價位左右，汽車類股因此被激勵走高，馬自達漲0.28%，本田漲0.49%，豐田也漲0.31%。

根據路透社七日所查訪的月報，日本大公司十二月信心表現，製造業是四個月以來首次成長，服務業更是衝高至三年新高，這也代表樂觀看待未來的日企，似乎已走出新冠疫情所造成的陰霾。