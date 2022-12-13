大陸《每日經濟新聞》13日報導，大陸央行12日公布數據顯示，11月底，大陸廣義貨幣（M2）、狹義貨幣（M1）同比分別增長12.4％、4.6％，增速分別比上月末高0.6個、低1.2個百分點。11月底M2增速創2016年5月來新高。M2與M1增速明顯背離，導致二者背離的原因，可能是居民儲蓄存款大幅上升，或者是企業定期存款大幅上升。

人民幣貸款方面，11月份人民幣貸款增加1.21兆元，同比少增596億元。其中，企（事）業單位貸款增加8837億元，其中，短期貸款減少241億元，中長期貸款增加7367億元。

民生銀行首席經濟學家溫彬認為：「從金融數據可以看出，疫情反復和預期不穩對寬信用形成持續擾動，需要穩增長政策不斷加力以鞏固經濟回穩向上基礎，並帶動信貸和社融平穩擴張。11月以來，隨著疫情防控政策的不斷優化、地產支持政策的全方位發力、各項重要會議的積極定調，以及穩增長政策的加快落地，市場預期快速扭轉，有助於在外需回落背景下支撐內需有效修復。」

大陸《證券時報》報導，大陸11月分 M2與M1增速出現明顯背離。紅塔證券首席經濟學家李奇霖指出，M1主要包括M0（流通中貨幣）加上企業活期存款，而M2除企業活期外還得加上企業定期及居民儲蓄存款。導致二者背離的原因可能是居民儲蓄存款大幅上升，或者是企業定期存款大幅上升。在他看來，11月末M2和M1增速的背離主要原因是疫情導致的預防性儲蓄上升。

「居民戶存款較去年同期多增1.52兆元（人民幣，下同），是M2增速提高的主要貢獻力量。」光大證券首席固定收益分析師張旭表示，疫情多發等因素導致的消費場景不可及，以及居民金融資產間的轉換，是造成居民戶存款明顯多增的兩個重要原因。

東方金誠首席宏觀分析師王青同樣指出，從11月數據看，當月居民存款新增2.25兆元，企業存款僅新增1976億元，差距非常大。居民存款的反常高增只能說明消費意願不足，導致居民存款向企業存款回流不暢，進而導致了超額儲蓄。

對於已達近年高點的M2增速，張旭提醒，假如未來M2增速長時間運行於當前水準，隨著消費動能的釋放，則有可能帶來短期的結構性通膨壓力。

「短期看，M2和M1增速背離可能還會延續。」李奇霖表示，雖然疫情防控措施不斷優化放鬆，但短期內超額儲蓄還是很難轉化為消費。另外，由於買一手房會讓居民的儲蓄存款轉化為房企的存款，因此房地產銷售不景氣也會出現M2與M1增速背離的現象。