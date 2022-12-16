因應央行15日宣布升息半碼、0.125％，蘇揆今（16）日召開會議拍板，確認政府繼續補貼青創及紓困振興貸款、教育部的就學貸款以及勞工紓困貸款因升息所致的利息。

教育部新聞稿指出，與前次央行升息時措施相同，所有辦理就學貸款的在學學生，都不會因為這次升息而增加利息負擔。同時提到，針對已經在還款的就學貸款畢業生，如因本次升息而有還款困難，只要符合每月平均收入未達新台幣4萬元的條件，可以申請最長8年的緩繳本息。緩繳本息期間，畢業生免負擔本金及利息，利息全部由教育部補貼。因此，同樣不因這次升息而增加利息負擔。

勞動部也表示，由於勞工紓困貸款貸款利率由2.095％提高為2.22％，為減輕勞工朋友的生活負擔及升息壓力，只要依約正常還款者，勞動部將全額補貼升息半碼的貸款利息，以落實對勞工朋友的照顧。

經濟部則說，為持續照顧青創及中小企業，減輕業者營運資金壓力，對於已申請「青年創業及啟動金貸款」及「受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難事業資金紓困振興貸款」之舊有貸款展延、營運資金貸款及振興資金貸款且享有利息補貼之業者，如中華郵政公司定儲利率亦同步調升半碼，本部將配合調整利息補貼金額，貸款戶之利息補貼權益不受升息影響。

經濟部說，申請「青年創業及啟動金貸款」且享有利息補貼之青創業者，如中華郵政公司定儲利率調高半碼，其補貼利率將由1.92％提高為2.045％。另受疫情影響之中小型事業申請「經濟部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難事業資金紓困振興貸款」可享有利息補貼，如升息半碼後，其舊有貸款、營運資金、振興貸款之補貼利率將分別由1.31％、2.345％、1.345％提高為1.435％、2.47％及1.47％，每戶補貼金額上限維持新台幣22萬元、5.5萬元及22萬元不變。上述利率調升差額由政府全額吸收。