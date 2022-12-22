上周結束的中央經濟工作會議就房地產行業釋出了三個重要資訊，包括支援住房改善、對國企民企平等對待，以及防範化解優質頭部房企風險。瑞銀財管CIO發表機構觀點，認為自人民銀行及銀保監會在11月推出16條措施支持房地產市場至今，中國投資級及BB級房企債券顯著反彈，未來仍有進一步上行的空間。

中央經濟工作會議提出要著力擴大國內需求，支持住房改善，瑞銀財管CIO預計將會祭出更多利好需求側的政策，包括降低首付和房貸利率、一手和二手物業交易減稅，甚至向購房者提供補貼。會議又提到「解決好新市民、青年人等住房問題」，不排除更多城市放寬購房限制的可能性。

其次，中央政府強調要對國企民企平等對待，支援民營經濟和民營企業發展壯大。這緩解了人們對房地產行業可能被國有化的擔憂，也意味著優質民營及行業領先開發商將能夠生存下來。

第三，會議提及要滿足行業合理融資需求，防範化解優質頭部房企風險，改善資產負債狀況。瑞銀財管CIO認為開發商的短期流動性壓力將通過貸款和債券再融資來解決，較長期而言，監管機構應支持開發商進行股權融資和擴容中國房地產投資信託基金，引導行業去槓桿。

自「金融十六條」頒布至今，瑞銀財管CIO已上調大多數中國投資級及BB級房企債券的評級至有吸引力或合理。自11月中旬以來，投資級房企債券總回報指數上漲約7%，BB級指數更走高近49%，收益率分別下降至約7.8%及17.5%。

在未來6-12個月，瑞銀財管CIO預期投資級房企債券指數收益率進一步降至6.5%，主因：第一，到明年末，美國2、5和10年期國債收益率將分別下行至3.25%、3%和3%；第二，投資級房企債券利差可能從目前的450個基點收窄至約350個基點。當美國國債收益率在明年上半年見頂時，投資者也可以考慮增加債券的久期。

BB級房企債券指數方面，預計收益率將下降至15%，為10年均值加一個標準差，意味著再融資風險將大幅降低。未來幾個月，以下三個催化因素可能會出現：第一，中央頒布更多利好住房需求的措施，從而刺激房地產銷售；第二，由於年終季節性因素，本月房地產銷售可能環比改善；第三，發行人或會進行股權融資，這將對信用有利。