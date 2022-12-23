歐洲和英國通脹可能已在10月見頂，但11月資料仍徘徊於雙位元數的高位，兩家央行因此需要進一步緊縮政策，本月同步加息50個基點，歐洲央行的語調更極其鷹派。瑞銀財管CIO預計，歐英明年會繼續加息，歐洲央行出現政策失誤的可能性增加，地區經濟下行的風險越來越大。在貨幣方面，未來一年升值潛力，歐元小於英鎊；日圓的關鍵則在於誰是黑田東彥的繼任人。

不過，瑞銀財管CIO也認為，歐英最近公布的經濟資料有正面驚喜，雖然11月採購經理指數仍雙雙收縮，但環比有所改善，其他情緒指標也有近似的情況。我們認為，只要衰退背景保持溫和及不惡化，兩地貨幣政策就會繼續收緊。英國央行持續積極地量化緊縮，歐洲央行也表明，明年3月起以可預測的速度「縮表」。

歐元區和英國都面臨著類似的經濟挑戰，貨幣表現取決於央行如何應對。瑞銀財管CIO預計歐元和英鎊短至中期內將橫盤整理，但由於歐洲央行比英國央行更為鷹派，短期內歐元相對上漲的空間略大。然而，當歐洲央行樂觀的中期增長前景越來越難實現，從而迫使他們改變鷹派基調，屆時將對英鎊形成較大的支持。

在英國央行本月召開會議之前，英鎊曾經突破1.24美元，但近日輾轉下跌至1.20美元左右。央行官員對暫停加息、上調50還是75個基點的決定顯得分歧。隨著政策制定者的共識逐漸減弱，瑞銀財管CIO認為，英國央行暫停加息的風險更高，可能比美聯儲更早結束緊縮周期，終端利率也可能較低。

儘管美聯儲發出放慢緊縮步伐的信號，但其壓抑通脹的意願不改，意味著美債收益率將繼續走高。未來幾個月，高通脹、經濟增長放緩和巨額經常帳戶赤字或將令英鎊承壓，明年3月末前或下探1.16美元。但隨著英國通脹壓力緩解且宏觀經濟前景改善，英鎊明年末有望反彈至1.3美元。

另一方面，預計歐元明年3月末前先下探1.02美元（今早報1.06美元），但隨著歐洲貿易逆差及全球經濟增長改善，歐元明年末有望回升至1.1美元，即未來一年的上升潛力比英鎊小。

此外，在日本央行宣布調整收益率曲線控制機制後，日圓一度上漲至130附近，但最近回檔至132.4左右。未來3-6個月，我們預計日圓在130-140區間內波動，市場關注央行行長黑田東彥的繼任人花落誰家。長期投資者可以考慮維持日圓頭寸，或趁日圓下行時建立新的多頭頭寸。