陽明(2609)12月28日慶祝公司成立50周年，今年第4季面臨運價滑落，董事長鄭貞茂表示，航運業是變化很多的產業，陽明未來將以「存在、改變、影響力」三個經營守則向前邁進，確保公司繼續保持領先，不會因為各項外在環境變化而被淘汰。

陽明這次慶祝酒會邀請到交通部長王國材致詞，他指出，指出台灣四面環海，有90％的貨運都是依賴海運，陽明50年的經營，奠定台灣的經濟基礎，也肯定陽明全力配政府政策，協助台灣重要貨物的運送。

鄭貞茂指出，陽明從1972年成立以來，從傳統的雜貨、散裝船，到邁入貨櫃運輸提供全球服務，一直在激烈的國際競爭環境中往前邁進，年營運量在2020年突破500萬TEU、營運船隊達95艘、2022年前3季營收更是創下歷史佳績，是50年來不斷累積努力的成果，也奠定未來50年永續發展良基。

鄭貞茂表示，「存在、改變、影響力」三個經營守則是陽明未來發展三個方向，其中，「存在」是公司長遠發展的最重要原則，配合外在環境的變化，陽明布局智慧船舶，同時，陽明也要與時俱進做「改變」，2050年達到淨零碳排是很大挑戰，陽明按照國發會的方向已開始碳盤查，目前已啟動國內首家貨櫃航商LNG雙燃料造船計畫是呼應2050淨零減排的第一步，未來將持續潔淨能源的研究與合作，強化船舶與內部流程的智慧化管理，增進減排成效與營運效率，另外，陽明居全球第9大海運公司，在全球有一定「影響力」，未來也要維持，因此會持續推動數位轉型，從產業環境到法規面讓整體貨櫃運輸流程更有效率。

陽明將以穩健獲利、節能減排、全面數位與智慧管理為目標，鄭貞茂指出，陽明存在的使命跟價值，就是要貨暢其流，永續傳達善的力量。