男星宋仲基和前妻宋慧喬婚姻僅1年8個月就告終，單身許久的他日前高調認愛英國女友凱蒂（Katy Louise Saunders），女方的背景也被挖出，原來她曾經以演員的身分活動過，現在改教英文，兩人的舉動備受關注。今(28)日卻爆出宋仲基疑似要跟隨女友腳步，進軍英國戲劇圈。對此，公司低調回應「正在確認中」。

有消息指出，宋仲基自結束戲劇《黑道律師文森佐》後，曾參與過BBC戲劇的試鏡，一名知情人士爆料，當時韓國正好是演員進軍海外的時期，「原本以為是宋仲基自主性地想要進軍海外才開始準備試鏡，但現在想想，搞不好是受到女友的影響。」

據悉，兩人是當時宋仲基在拍攝《黑道律師文森佐》時相識，友人牽線介紹他外語家教老師，日久生情後成為情侶，但宋仲基經紀公司不願對外說明，僅低調回應：「無法告知與宋仲基交往的女性年齡、職業、國籍等。」至於宋仲基是否真的參加過BBC戲劇試鏡，經紀公司也低調：「關於BBC戲劇試鏡一事正在確認中」。