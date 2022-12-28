再過3天即將迎來2023年，小孟老師在臉書專欄分享3招在12月31日跨年當天的開運法，包括準備2023元的錢就能大發八方財，想要愛情桃花開運，則是準備一張白紙畫一個圓，象徵在新的一年能找到正緣，另外健康開運可準備一罐礦泉水，並綁一條白色的線，倒數時握著礦泉水，之後再喝下身體就會得到舒緩、也可好運連連。以下為小孟老師跨年開運法的詳細解說。

【跨年3招開運法】

●財運開運法：

在跨年當天準備2023元的錢，代表迎接2023年到來，並在跨年倒數時抓著金錢冥想鈔票掉滿地，就能在2023年大發八方財。

●愛情桃花轉運法：

在跨年前準備一張白色的紙，在紙上畫一個圓，白色為兔年開運色，因兔子身體為白色，圓代表正緣，只要在跨年倒數時，握著畫了圓圈的白紙，再冥想一大堆玫瑰花，就能在2023找到正緣。

●健康開運法：

想要求健康的人，可以在跨年前準備一罐礦泉水，在礦泉水外綁一條白線代表純白潔淨之水，倒數時握著礦泉水，冥想天使前來，就能得到大天使拉斐爾的加持，之後再喝下就能好運連連，身體得到舒緩。