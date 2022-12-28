浪費台3線商圈店家展示「新竹良品」，北埔鄉怡農茶園推出物美價廉的「蜜香貴妃茶」、「椪風紅茶」和「蜜香紅茶」。（羅浚濱攝）

政府開放萊豬進口，食安問題一度成為社會關注話題，新竹縣衛生局為提高食安效能，讓民眾吃的安全，持續辦理優良餐廳分級評核，今年有82家餐廳業者獲得認證標章，28日由副縣長陳見賢授獎，期讓新竹縣「家家有標章，共下愛健康」，打造健康安全智慧城市。

陳見賢說，縣長楊文科上任以來，非常注意縣民的食安問題，尤其政府開放萊豬進口，未來可能有日本核食，透過衛生局從生產端到販售端，一定會做好萬全的把關職責。

陳見賢並說，新竹縣外食人口愈來愈多，各種料理餐廳林立，衛生局舉辦優良餐廳分級評核， 民眾可透過認證標章，清楚知道選擇的餐廳是經過專業認證，就能吃得安心，吃得健康。

衛生局長殷東成說，優良餐廳分級評核每次評核有效期為2年，通過評核的業者可以將「優」或「良」的認證標章，張貼店面明顯處，讓消費者一目瞭然，今年參與輔導評核餐飲業者有82家，有71家獲「優」級7，11家得「良」級。

獲認證優良餐飲的業者名單，在衛生局網頁公告，並同步公告於臉書「家家有標章 共下愛健康」粉絲頁，提升業者榮譽感及曝光率，並供民眾查詢認明有「優、良」標章的餐廳消費，才能吃得健康又安心。

會中並宣傳浪漫台三線特色商圈，展示各商家推出的「新竹良品」，且可以網購的「線上好禮」。其中，北埔鄉怡農茶園推出「蜜香貴妃茶」、「椪風紅茶」和「蜜香紅茶」，是比東方美人茶還價廉物美的茶葉商品。

怡農茶園負責人李宥瑢說，東方美人茶是用「青心大冇」茶種做半發酵茶，蜜香貴妃茶則是用「青心大冇」做7分發酵，椪風紅茶是全發酵，蜜香（紅玉）紅茶則用「台茶18號」茶種製作，每年約可生產2千斤。

李宥瑢並說，東方美人茶價格居高不下，今年「三花」1斤要1萬2千元，而開發的椪風紅茶1斤2800元，蜜香紅茶3600元，能讓更多愛茶的消費者接受。