為督導全國地檢署執行今年地方公職人員九合一選舉查察、宣導工作，檢察總長邢泰釗指示二審檢察署對全國地檢署進行期中評核，最高檢察署7日公布評核成績，嘉義、連江2地檢署為反賄選宣導良好地檢署，另嘉義、新竹、基隆等11個地檢署則因選舉查察績效優異。

最高檢表示，為瞭解各地檢署是否落實執行反賄及查賄，特別舉辦期中核評，10月17日函請各地檢署就各類反賄選宣導、影片播放、海報張貼及反賄選創意及用心度；查察妨害選舉案件分案數、實施偵查作為數及終結情形等項，請各地檢署先行評核統計至10月25日，並於10月27日陳報所屬各二審檢察署覆核，二審檢察署於10月31日函報最高檢。

最高檢說，舉辦期中評核主要目的為各地檢署可檢視原訂反賄選宣導及選舉案件查察工作是否落實執行、有無需修正之處，以利後續調整查賄作為之執行。

截至10月25日止，期中評核反賄選宣導成績良好地檢署，包括嘉義地檢署及連江地檢署，其中連江地檢署檢察長親自拜訪候選人，一步一腳印，深入各基層，宣導反賄意識，深入人心。

另選舉查察案件成績良好地檢署，有新竹地檢署、基隆地檢署、宜蘭地檢署、台中地檢署、彰化地檢署、嘉義地檢署、雲林地檢署、橋頭地檢署、花蓮地檢署、金門地檢署、連江地檢署。