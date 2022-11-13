鍾姓男子受綽號「翁琳凱」、「小何」等人所託，涉嫌到高雄郵件領取中心領取從國外寄送的毒品K他命包裹。橋頭地檢署依違反毒品危害防制條例，對鍾男起訴。但橋頭地院法官審理後，認為證據不足，諭知鍾男無罪。

根據判決書，鍾男在主觀上可預見從國外寄送的物品可能涉及毒品運輸，但卻受翁琳凱等人的拜託，於去年1月15日到高雄郵件領取中心領取內藏毒品K他命2.86公斤的包裹，且收件者以他人的名字蘇柏綸，意圖躲避海關查緝。

財政部關務署高雄關檢查人員發現這件包裹藏有毒品，隨即函報法務部調查局航業調查處高雄調查站，由調查站報請橋頭地檢署指揮偵辦。在鍾男領取包裹後，調查官當場逮捕。此案經送橋頭地檢署，檢方訊後起訴。

從事農業科技設備業務的鍾男主張，他並不知道包裹內藏毒品，是翁琳凱稱他的一名女性客戶從德國要寄包裹給其男友蘇柏綸，但蘇已經去了大陸，所以要他幫忙領取包裹後交給小何。翁告訴鍾，包裹裝的是皮包與球鞋。

律師也說，如果鍾男知道包裹內藏毒品，就不會在沒有任何報酬之下，幫他人代領問題包裹，徒增鍾男被捕的風險。

法官審理後認為，檢方準備的證據不足，無法證明鍾男有主觀上運送毒品包裹的故意，且鍾男沒有前科，在案發時經醫檢也沒有使用毒品的情形，因此諭知鍾男無罪。可上訴。

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