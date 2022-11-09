警方獲報肇事駕駛不下車，沒想到一瞧車內竟藏42包毒。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

一名24歲的陳姓駕駛，日前在河東路旁的停車格，不慎追撞到前方車輛，警方獲報到場卻不見肇事車主，上前一看陳男竟睡趴在方向盤上，敲門人才醒來，但他下車後精神恍惚，員警才發現駕駛座旁的置杯架上有一包疑似毒品的小夾鏈袋，原來他是毒駕，且車上還藏有42包毒品，警方訊後依法送辦。

新興分局自強派出所員警6日下午16時許接獲民眾報案，在前金區民生、河東路口附近停車格有輛自小客車疑似不慎撞到前方車輛，車沒熄火也沒有人下車處置，員警獲報後上前一看，竟發現肇事車輛駕駛竟昏睡在方向盤上。

員警見狀立即上前拍打車窗，24歲的陳姓男駕駛才緩緩抬頭，但他神情恍惚、精神不濟，趕緊將人拉下車，這時陳男才稍微清醒，不斷解釋撞車原因，但眼尖的員警發現駕駛座旁的置杯架上，一杯檳榔渣上有個小夾鏈袋，袋內並有白色粉末，疑為裝有毒品，陳男才坦承有使用毒品，因此將陳男逮捕，隨後更在車內查獲42包毒品愷他命及K盤，全案於偵訊後，依涉嫌公共危險、毒品等罪，將陳男移送高雄地檢署偵辦。

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