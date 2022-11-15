楠梓警分局警員15日下午到一家汽車旅館查緝毒品與詐欺通緝犯。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

楠梓警分局警員15日下午到一家汽車旅館查緝毒品與詐欺通緝犯，嫌犯企圖開車衝撞警車，警方開槍制伏，嫌犯的車輛引擎蓋上留有彈孔。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

高雄市楠梓警方今（15）日到楠梓區一家汽車旅館查緝毒品與詐欺通緝犯，3名通緝犯為了甩開警方的追捕，企圖駕駛汽車衝撞警車，過程中警方共開了32槍，將傷者1名送醫，並逮捕另2名嫌犯。

警方表示，楠梓所員警15日13時50分前往楠梓區一處汽車旅館，代執行桃園地檢拘票拘提詐欺案嫌疑人44歲張女時，該房內2男1女開啟車庫門後，3名員警到場表明身分並要求下車受檢，自小客車駕駛49歲陳男不聽制止及不願受檢，便駕駛自小客車衝撞巡邏車及警方，致使巡邏車右前方車頭遭撞損壞。

楠梓警分局警員15日下午到一家汽車旅館查緝毒品與詐欺通緝犯，嫌犯企圖開車衝撞警車，警方開槍制伏，嫌犯的車輛引擎蓋上留有彈孔。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

楠梓警分局警員15日下午到一家汽車旅館查緝毒品與詐欺通緝犯。（本報資料照片）

警方為避免裝備及現場人員傷亡，立即開槍制止，共計32槍，制止後隨即控制現場，經破窗後車上另查獲同車乘客毒品通緝犯38歲李男及同車乘客41歲鄭女，現場查獲安非他命兩小包，全案依妨害公務、毒品危害防制條例移送偵辦。另衝撞員警車輛駕駛陳男，因遭玻璃割傷送醫院診治，治療完後已戒護至楠梓派出所偵訊。

警方說，為保護現場人員生命身體及裝備安全，在符合比例原則下，大膽使用槍械，警方執法公權力不容受挑戰。