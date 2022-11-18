警方攻堅，不過內部已空無一人。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

警方攻堅，不過內部已空，僅剩毒品和製毒用品。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

警方日前偵破藏身在高雄市楠梓區的詐騙集團水房，發現隔壁的透天厝，雖然是菸酒洋行，但頂樓疑似就是毒品製造分裝工廠，荷槍實彈攻堅入內後，人都已經落荒而逃，留下大批毒品咖啡包及製毒機具等，警方循線追查多月，逮到蕭姓男子等4人涉案，將人逮捕後，全案依毒品危害防制條例移送偵辦。

高雄市政府警察局刑警大隊偵查第七隊與刑事警察局偵查第四大隊第二隊、高雄市政府警察局楠梓分局偵查隊、臺南市政府警察局第六分局偵查隊，於今年8月30日查獲於楠梓區的詐欺水房，也鎖定隔壁棟作為菸酒洋行的透天厝不單純。

進一步追查該透天厝疑似就是毒品製造分裝工廠，設置地點極為隱密，利用菸酒行做為掩護、門禁管控，就怕製造毒品過程氣味外洩而遭警方查緝，還選在透天厝的5樓，但警方全副武裝攻堅時，卻已空無一人，留下分裝機具、攪拌器具等相關機器設備，還有5504包毒品咖啡包，以及來不及關的冷氣，看得出是倉皇而逃。

警方調查，他們使用分裝機具做為包裝毒品咖啡包之用，攪拌器具將毒品原料混合各種調味用果汁粉製作成毒品咖啡包等等，甚至高速快速自動化包裝出貨、以謀取巨額暴利，警方此次查獲數量高達5504包，追查過去賣出數量也已經超過千包。

案經專案小組偵辦，循線追查，埋伏蒐證，交叉比對，於10月26日見時機成熟兵分多路，分持拘票到高雄、屏東等地，一舉緝獲29歲蕭姓嫌犯、35歲林姓嫌犯、37歲馬姓嫌犯及30歲郭姓嫌犯等4人到案，查出與隔壁水房逮到的嫌犯認識，全案依毒品危害防制條例移送偵辦。

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