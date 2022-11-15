基隆市警察局15日宣布，偵破日前職業賭場賭資9萬元遭侵占案件，也為現場員警洗清A錢嫌疑。（基隆市警察局提供／張志康基隆傳真）

基隆市警察局15日宣布，偵破日前職業賭場賭資9萬元遭侵占案件，也為現場員警洗清A錢嫌疑。（基隆市警察局提供／張志康基隆傳真）

基隆市警察局10月19日持搜索票在中正區調和街查獲一個職業賭場，逮捕20名嫌犯，並查扣賭資15萬元。但事後傳出有賭客遺失現金9萬元，讓辦案的員警背上了嫌疑。經過警方鍥而不捨的追查，15日宣布破獲此一疑案，找到侵占賭資的2名嫌犯。

基隆市警局督察科10月19日凌晨，查獲中正區調和街的職業天九牌賭場，當場帶回余姓主嫌等20人，並查扣賭資15萬餘元。但在案件偵辦過程中，有賭客表示遺失現金9萬元，一度讓承辦的員警，背上了「A錢」的嫌疑。

據瞭解，侵占賭資的嫌犯是在事發後，潛回案發現場，趁著警方忙於辦案不在現場之際，將現場的賭資取走並占為己有。警方在多方查證後，才突破嫌犯的心防，坦承犯行。

基隆市警察局長張樹德獲報後立即指示成立聯合專案小組，清查現場蒐證畫面還原事實，並報請基隆地檢署指揮偵辦。清查後已掌握侵占遺失現金犯嫌，全案調查完竣後移送基隆地檢署偵辦。

張樹德指出，這個案子在執行搜索、扣押過程中未當場確認及保管相關物品，致生員警風紀疑慮，本局秉持「勿枉勿縱」的立場及「不掩飾、不庇縱、不護短」的態度，主動「自檢自查」，釐清同仁無涉案之可能，鍥而不捨終查獲犯嫌，讓案情水落石出。

基隆市警察局強調，淨化選前治安為當前首要任務，對轄內各不法活動及行為，必將強力掃蕩，以展現打擊犯罪的決心，營造安全宜居生活環境；另本案執行過程之疏失，已列為案例教育加強訓練檢討改進，以維案件程序安全，保障民眾權益。