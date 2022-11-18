距離投票倒數8天，賭一把誰贏誰輸得金錢遊戲再起，彰化縣地檢署17日會同員林警方獲悉選舉賭盤網站，讓不特定人以每注新台幣(下同)1萬至3萬元不等之方式下注，下注金額已達43萬餘元，賭博犯行嚴重影響選舉秩序，全案將持續擴大追查。

彰化地檢署表示，選舉逼近，陸續接獲現金買票、選舉賭盤等妨害選舉公正、秩序之情資，旋即指派檢察官姚玎霖指揮彰化縣警察局彰化分局、彰化縣調查站、內政部警政署刑事警察局偵查第六大隊第三隊；檢察官童志曜指揮彰化縣警察局員林分局分別組成專案小組迅速偵辦。

線報彰化縣林姓議員候選人樁腳涉嫌買票，11月17日通知相關選民、彰化縣林姓議員候選人的吳姓和陳姓樁腳到案說明，並查扣賄選現金新台幣4000元。經檢察官訊問後，認吳姓、陳姓樁腳2人涉犯違反公職人員選舉罷免法嫌疑重大，均向法院聲請羈押禁見。

同日員林警方獲悉選舉賭盤情資，隨即通知金融帳戶持有人、申設人等相關人等到案說明，經檢察官複訊金融帳戶持有人後，發現不詳被告以架設賭博網站之方式，讓不特定人以每注1萬至3萬元不等之方式下注，從事賭博犯行，清查後發現下注金額已達43萬餘元，該賭博犯行嚴重影響選舉秩序，全案將持續擴大追查。

檢察長洪家原呼籲，距投票日僅剩一周，本署已布下天羅地網，任何企圖影響選舉公平、秩序之不法手段，均將從嚴速查，偵辦到底。