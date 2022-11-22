對此陳秋蓉表示，游振雄市長一直模糊焦點，同一個區域的土地每坪價差16.3萬，總價差為2233萬。（本報資料照片）

彰化縣員林市長選戰打得火熱，日前綠營市長候選人陳秋蓉陣營擅自拆卸藍營文宣看版才遭告，今又懸掛疑似抹黑看板。（游振雄競總提供／吳建輝彰化傳真）

員林市長女兒不忍父親遭抹黑，她說每個人都享有言論自由，但並不代表就能亂胡謅。（游振雄競總提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣員林市長選戰打得火熱，日前綠營市長候選人陳秋蓉陣營擅自拆卸藍營文宣看版才遭告，今又懸掛疑似抹黑看板，爭取連任的市長游振雄表示，對手過去多次在臉書造謠抹黑，現在更直接掛出抹黑看板，若真的屬實，為何不直接到相關單位檢舉提告，今天在律師、市代會的陪同下，到地檢署按鈴控告；陳秋蓉則反批，明顯是對手選情告急，她經得起考驗。

陳秋蓉陣營在員林街頭掛出游振雄賤賣土地看板，遭游振雄告，同日游振雄的女兒也現身員林警分局，因不滿臉書網友惡意散佈抹黑訊息，親自在臉書上回應網友，並相約到警察局報案，不過最終該網友並沒有到場，游振雄女兒做完筆錄後，警方依規定受理偵辦。

員林市長女兒不忍父親遭抹黑，她說每個人都享有言論自由，但並不代表就能亂胡謅。她能理解父親是公眾人物，不過見到這種誣陷言詞，已經影響到全家人聲譽、精神與生活，因此選擇到警局備案。對於父親的政治操守，作為子女嚴格看待，若是有任何不法，她一定自己譴責、檢舉。

游振雄市長表示，市公所處分財產須經市代會議決通過及縣府核淮，公所標售大安段737地號土地當期公告現值約為43.19 萬元／坪，為三重區同安街114 巷無尾巷，必須供兩側住家出入使用，非屬一般住宅區可開發使用，但陳陣營卻拿大安段945-23地號住宅區71.3 萬元／坪來比，牛頭不對馬嘴，指控他賤賣土地。

游振雄還批，員林市公所今年入圍法務部廉政署透明晶質獎，強調從政20多年來，無一絲的貪財慕勢，反觀過去陳秋蓉過去擔任僅1任議員任內，就因涉犯偽造文書及使公務員登載不實罪，遭緩起訴處分，還向公庫支付100萬元。

對此陳秋蓉表示，游振雄市長一直模糊焦點，同一個區域的土地每坪價差16.3萬，總價差為2233萬，為何游振雄市長願意低價賣出，該土地現況雖為道路，但已劃為都市更新單元，市價應比照一般建築用地，認為游振雄才是不實抹黑資訊，抹黑陳秋蓉。