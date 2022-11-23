彰化地檢署查獲彰化縣施姓議員候選人和施姓樁腳，涉嫌假借贊助村長、代表候選人競選宣品之名，行綁樁之實，交付自製的文宣筆、口罩等，等同以每人7500元至5萬5000元不等費用行賄，已聲請羈押禁見，彰化地院將於17點10分開聲押庭，其餘涉案6名村長、代表，分別以20萬元到1萬元交保。

距離投票只剩3天，又抓到賄選了。彰化地檢署接獲舉報，檢察官蔡勝浩、姚玎霖在21日、22 日，指揮彰化縣警察局刑警大隊偵四隊、刑事警察局偵查第六大隊第三隊、彰化縣調查站組成專案小組，偵辦彰化縣某縣議員候選人及樁腳涉嫌賄選案件。

彰化地檢署襄閱吳宇軒表示，施姓議員候選人和施姓樁腳，佯以贊助同選區內之村里長、代表候選人競選文宣品之名義，實為交付自行訂製之文宣筆、口罩等競選文宣品，同時約定投票權之一定行使，支持其當選縣議員，等同以每人7500元至5萬5000元不等之費用行賄選之實。經實施搜索後，查扣帳冊等相關物品，並通知涉嫌人及相關選民等人到案說明。

經檢察官訊問後，施姓議員候選人和施姓樁腳均涉犯違反公職人員選舉罷免法嫌疑重大，且有勾串、滅證之虞，有聲請羈押之必要及理由，向法院聲請羈押禁見；其餘涉案里長、代表候選人等6人，分別以20萬元、5萬元、3萬元、1萬元不等之金額交保候傳。

檢察長洪家原特別指出，距離投票日僅剩3日，檢警調人員將全力投入查賄，呼籲民眾，凡有任何賄選情資，請撥打0800-024-099轉4檢舉賄選專線電話。