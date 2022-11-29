九合一選舉民進黨慘敗，黨內有綠委如何志偉、高嘉瑜開砲檢討，但隨即遭到英系及側翼出征。媒體人黃揚明今(29日)在《大新聞大爆卦》節目指出，英系為鞏固權力核心，希望藉由納進副總統賴清德，形成「英、賴、蘇體制」，讓行政院長蘇貞昌穩住局面，賴清德選2024，但民進黨同溫層太厚，從來不覺得自己有錯，所以根本不能檢討、沒有改進，側翼繼續打、繼續囂張，這個模式對在野陣營是最好的。

黃揚明表示，民進黨現在就是玩一個鞏固權力核心，因為這個權力結構一旦崩垮，這些操盤的人也危險，他們會沒有工作。他們現在最擔心的是什麼？希望藉由鞏固權力核心，把賴清德納進來，未來我們一起走，所以現在所謂「英、蘇體制」，很有可能變成「英、賴、蘇體制」。

「因為原本賴清德是在體制外的，英系是根本不鳥賴清德的。」黃揚明說，從報導裡寫的「叫賴管管」(何志偉)，就知道小英跟賴清德有多不熟。最近有很多綠營前輩都用假名寫稿，用「左拉拉」寫的，要嘛修理蘇貞昌，要嘛修理蔡英文，要嘛修理英系，可是他們不敢用本名。

黃揚明指出，為什麼？因為一旦用本名，危險吶！在民進黨內不能說真話。現在立委除了林淑芬、何志偉之外，有哪個人敢出來檢討黨內？沒有，因為全部都在這個利益結構裡面，就會覺得趕快把事情搞定，各派系喬一喬，比方說派潘孟安出來當主席，接下來就看蘇貞昌穩不穩得住？

「蘇貞昌穩不住的話，民進黨會再亂一陣子。」黃揚明說，蘇貞昌穩住了，接下來2024就是賴清德選，結束，這個黨會繼續往前走。可是這個模式不會變，這個模式對在野陣營是最好的，因為他們沒有檢討、沒有改進，這些側翼繼續打，「你看這些側翼，每一個都繼續囂張耶！」

黃揚明強調，每一個側翼都沒有覺得自己有錯，所以說，民進黨的同溫層太厚，以至於他們沒辦法真正檢討，為什麼？因為你檢討的話，同溫層會生氣，他們會覺得，明明就是國民黨壓著我們打、明明就是他們汙衊陳時中等等，他們從來不覺得自己有錯，所以根本不能檢討，所以說真話會被出征，這就是民進黨的DNA。