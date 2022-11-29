九合一選舉落幕，中央及地方選舉委員會除將於12月2日公告當選名單外，也將陸續退還保證金及競選費用補貼金給候選人。台南市選委會初步核算，5名市長候選人中，黃偉哲及謝龍介均可發還保證金150萬元，並分別獲得1301萬0520元、1163萬1930元的選舉補助；至於市議員部分，有17人未能領回20萬元保證金，25人未獲選舉補助。

選委會表示，此次市長選舉，無黨籍許忠信獲得3萬8697票，無黨籍林義豐2萬4606票，國民黨謝龍介38萬7731票，無黨籍吳炳輝3956票，民進黨黃偉哲43萬3684票。其中，只有黃偉哲及謝龍介的得票數，超過保證金及競選費用補貼金的最低門檻。

選委會說，發還保證金的最低得票數為15萬4272票，黃偉哲、謝龍介2人均可發還保證金150萬元；至於競選費用補貼金的最低得票數為14萬4562票，每票補貼30元，黃偉哲可獲1301萬0520元、謝龍介可獲1163萬1930元的競選費用補貼金。

在市議員部分，此次有106人登記參選，應選57人。無法領回20萬元保證金的候選人，有：第1選區廖志峯，第3選區陳沛然、姜雨良，第6選區王明彥、陳建大明、陳進星、陳瑜緁，第7選區杜雪吟、許崇洲、蔡明峰、江品璁，第8選區江明宗、李晉豪，第9選區陳冠娟，第10選區陳世安、邱瓊儀，第13選區賴惠美等17人。

至於無法獲得競選費用補貼的市議員候選人，則有：第1選區廖志峯，第2選區黄建昌、蔣琦君，第3選區陳沛然、姜雨良，第5選區洪岳銘，第6選區王明彥、陳建大明、陳進星、陳詩薇、陳瑜緁，第7選區杜雪吟、許崇洲、馬杰睿、蔡明峰、江品璁，第8選區江明宗、李冠霖、李晉豪，第9選區陳冠娟、莊玉珠，第10選區陳世安、邱瓊儀，第11選區江國銘、翁語含等25人。