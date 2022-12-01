台南市政府勞工局1日整理出台南各庇護工場所特製的年節好禮，邀請市長黃偉哲（第二排右四）代言行銷。（張毓翎攝）

黃偉哲說，庇護年菜除了美味之外，更多了許許多多人情。（張毓翎攝）

色香味俱全的年菜和年節伴手禮是過年不可或缺的事物，迎接明年金兔年，台南市政府勞工局1日整理出台南各庇護工場所特製的年節好禮，邀請市長黃偉哲代言行銷，現場端出開運黑蒜全雞鍋、福祿雙全燉圓蹄等喜氣洋洋的年菜，黃偉哲說，俗話說「為善最樂」，不過他認為「為善吃美食更樂」，希望大眾多多捧場，相挺庇護工場的產品。

黃偉哲說，從庇護工場出來的美食，不管是饅頭、油飯，甚至雞、鴨、魚肉，除了美味之外，更多了許許多多人情味，過年期間如果要送禮給親友，推薦選購庇護工場的商品，因為跟社福團體採購的話，相信新的一年會過得更快樂。

長年挹注經費支持與輔導庇護工場的勞動部雲嘉南分署，今天雲嘉南分署長劉邦棟也與黃偉哲一起宣傳庇護年菜及年節伴手禮。「心中有愛，就沒有障礙！」劉邦棟說，舉辦這項活動，就是希望民眾用消費支持身心障礙朋友就業，並將庇護好禮介紹給更多朋友認識，值此農曆金兔年前，歡迎大家踴躍訂購。

今天行銷活動現場，展出菩提澄園的五福吉兔饅頭、喜憨兒的年菜組合、展翼的焦糖堅果塔禮盒、蓮心園的鮮脆美生菜，以及由吉茂印製過年大人小孩都喜歡的心意滿滿紅包袋，創義印製的年曆本等。勞工局長王鑫基說，有興趣採購的單位團體或民眾，可以上勞工局網站查詢，裡面介紹各家庇護工場網址及聯絡資訊。