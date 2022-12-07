民進黨今天中常會才要通過由中常委組成「直轄市、縣市議會議長及副議長督導小組」督導小組辦理協調作業，不過台南市議會民進黨黨團今下午4時舉行黨內假投票；正國會中常委中常委陳茂松今在中常會中表示，緩個幾天又不會影響流程，應該要給黃偉哲有時間去協調，並人選排黑審查，到時要是相關人有黑道背景，到時不是自打嘴巴？

台南市議長之爭，民進黨掌握過半議員席次，推出資深議員邱莉莉角逐議長，卻遇上親綠的無黨籍議長郭信良表態尋求連任，一向與郭結盟的正國會立委陳亭妃批評，面對台南市議會黨團將在今天下午4點進行黨內假投票，陳亭妃今天上午在立法院痛批此舉是為「硬幹過關」，呼籲應先調查清楚選前「88槍案」，並出示一張被槍擊的民進黨中執委郭再欽與邱莉莉同桌用餐的照片。

今出席的正國會中常委陳茂松會後受訪指出，目前正副議長選舉比較有爭議的就是台南市議會；他說，說實在的，今天中常會才要通過排黑條款，希望能讓黃偉哲市長能夠回去跟黨團說，對於參選人及支持的人比照入黨審查，用AI輸入審查，不能下午就馬上要決定，應該給一星期的時間讓大家查看看。

他說，現在已經知道「88槍案」的兇嫌是誰了，應先把人抓出來，釐清兇嫌與議員有沒有關係，緩個幾天不會影響流程，不然要是現在說跟黑道無關，但後來要是發現有關係，不就又自打嘴巴，要給黃偉哲有時間去協調，為什麼一定要在那個情況下產生？

被問到主席有裁示嗎？他說，有請黃偉哲跟他溝通；他不以為然說，其實，大家還是有所堅持，堅持的人大概什麼原因大家心理有數。至於其他較敏感的就是雲林、花蓮及基隆等比較需要協商。