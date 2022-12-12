台南市長黃偉哲（左）今天為民進黨嘉義市長候選人李俊俋助選。（廖素慧攝）

台南市長黃偉哲今天陪同民進黨嘉義市長候選人李俊俋車隊掃街拜票，贊聲李俊俋提出老人假牙補助的政見，認為嘉義市人口較少，可以做，但也坦言台南市補助假牙第1年被中央扣補助款；國民黨嘉義市長候選人黃敏惠說「黃偉哲市長印證了中央的限制是存在的」。

黃偉哲以台南推動65歲老人假牙補助經驗，肯定李俊俋提出假牙補助政見，他說，目前台南市每年大約花費1億多，服務2500至3000位長者，嘉義市的人口相對較少一點，基本上市府財政能夠負擔。

由於黃敏惠市長認為中央對社福措施預警式扣地方補助款，嘉義市遵守財政紀律，因而未做老人假牙補助。

黃偉哲說，台南市也遵守財政紀律，但補助老人做假牙對老人的健康有幫助，「第1年中央有扣補助款，是第1年必須承受的痛」，將來社福政策定案就不會再被扣，中央有中央的政策，予以尊重。

對於黃偉哲的台南經驗，黃敏惠表示，黃偉哲市長印證了中央的限制是存在的，如果超過中央的規定就會扣補助款，事實上市府也被扣過，但嘉義市是財政紀律好的縣市，中央應該鼓勵，不該限制，所以她才再三強調「只要中央拿掉限制，市府立即編預算，送議會審查」。

黃敏惠又強調，只要中央兌現鐵路高架化工程經費48.2億元由中央全額負擔的承諾，嘉義市對老人、小孩、青年可以提供更即時且完善的照顧。

市府表示，中央有中央的政策，市府予以尊重，黃敏惠市長早已承諾假牙補助，市府可以做的一定會做，只要中央同意嘉義市政府未來執行新增社會福利措施不扣減補助款，市府立即追加預算送市議會審議，通過後立即實施。