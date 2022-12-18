2022地方選舉，國民黨18日再拿下嘉義市長席次，以大勝告終。民進黨僅斬獲5席，不只失去濁水溪以北所有縣市，在傳統優勢區的南部，開票也相當慘澹，表現甚至比2018年還差。因此選後，黨主席蔡英文自行引咎辭職。

根據美麗島電子報選後民調，顯示蔡英文、蘇貞昌、民進黨的評價三者皆死亡交叉，負向大於正向。近日台灣民意基金會的調查更顯示，緊接而來的2024總統大選，侯友宜斬獲38.7%支持率，勝過29%的賴清德和17.8%的柯文哲。

從年齡層來看，侯在所有年齡分布上獲得全面領先，賴的支持者偏45歲以上。以政黨傾向來看，侯、賴皆能有效鞏固基本盤，獲8成支持度，然而在中間選民部分，侯則領先賴超過1成的比例。

反倒是柯文哲，雖然仍獲年輕人支持，但卻僅得到民眾黨支持者5成7的青睞，導致整體支持率遠遠落後侯賴二人。如果說，起手民調就已呈現鐵票生鏽，倘若無法開拓新票源，2024這局，柯不只提早出局，支持率更可能隨著藍綠鏖戰再度下修。

不過即使侯友宜目前支持率看似領先，但由於新北市長任期因素，倘若參選，勢必也會被對手質疑帶職參選。台灣民意基金會在10月的民調就顯示，民意對侯帶職參選的接受程度，正反各半。

從歷史來看，目前的情況，確實很像2018選後的情況，同樣是民進黨大敗、同樣是國民黨潛在總統候選人的民調勝過民進黨，但有帶職參選問題。然而2020總統大選的結果，卻是以蔡英文逆轉勝作收。

因此選後，即使侯友宜支持率領先，國民黨內卻呈現相當謹慎的氛圍，深怕重蹈2020覆轍。尤其此次縣市首長的得票率，相比2018年，國民黨兩次得票率皆在50%左右，反倒民進黨從39.2%微升至41.6%，綠營議員席次甚至稍微增加。藍營實在沒有慶功本錢。

不過對民進黨來說，雖然因鄭文燦輔選桃園失利、學位被撤，賴清德宣布參選黨主席後黨內多數表態支持，挑戰總統大選的資格看似定於一尊，不過在行政權仍由「蔡蘇體制」牢牢掌控的情況下，只有黨機器的賴，整體實力顯然不如2020的蔡英文。

此外，以美麗島電子報選後民調來看，有55.6%的民眾認為民進黨之所以在2022大敗的原因係因「蔡政府施政表現不好」，未來賴在競選時，也將背負相當沉重的施政包袱，陷入難題。若為蔡政府辯護，會被人民唾棄；不為蔡政府辯護，黨內會失和。

整體而言，除了候選人本身因素之外，2020年民進黨之所以能逆轉勝，在於兩點：兩岸與政黨因素，即香港反送中運動掀起的抗中保台浪潮，以及團結的民進黨對上不團結的國民黨。

前者部分，美中競爭雖然仍在，但拜登上台後明顯展現不同的外交風格，AIT處長孫曉雅近期更是談到避戰是所有政策制定者的共同責任。因此，除非有重大情勢發生，否則2024選戰，兩岸牌的重要性勢必不若2020大選，所以最後的關鍵，就在於後者，哪個政黨能團結，誰就能贏。（作者為中華青年公共參與協會理事長）