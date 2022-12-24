12月18日，國民黨候選人黃敏惠拿下嘉義市長的席位，2022年台灣「九合一選舉」，降下帷幕。九合一選舉中的22個縣、市長職位，國民黨拿下14席，民進黨掌握的席位由7個變成5個，為史上最差。

議員選舉方面，與2018年相比，民進黨有所收益，增加了38個席次（以2018年選舉結果為主，後來遞補當選的不算），國民黨則減少了28個席次。如果與四年前「韓流」席捲台灣，國民黨議員席次爆炸式增長的局面相比，今年國民黨的選情，在「藍色蔓延」，「藍進綠退」的情況下，應該說是「熱中有冷」，尚未形成對綠營的風捲殘雲之勢。

其中，台灣中央選舉委員會將國民黨候選人、無黨籍、民眾黨的候選人，都劃歸泛藍陣營，用藍色表示他們的當選，用綠色表示民進黨候選人的當選。故選舉地圖，呈民進黨「龜縮一隅」的態勢。而蔡英文辭去民進黨主席後，由於鄭文燦碩士論文抄襲被台大撤銷學位，「務實台獨工作者」賴清德，將單挑民進黨黨務重任，得以確定。

從政治上看，民進黨展現出其團隊已局部「回歸正常」的現象，對小英團隊的問責，也將展開。除了「以釋民憤」外，更主要的目的是配合民進黨2024年選戰需要。

這種局面，似乎不像蔡英文請辭。黃敏惠拿下嘉義市長席位後，美國《華爾街日報》宣稱的，民進黨遭遇「慘敗」，將一蹶不振。也不像民進黨在九合一選舉中失利局面成定局後，日本《讀賣新聞》閃閃爍爍表述的，「台灣的本土化進程可能中斷」那樣「不堪一擊」。但美日對九合一選舉的關注，在台灣內部很少被人提起。

從台灣內部輿論來看，台灣的多元政治，決定對選戰的輸贏，利弊得失，存在多種進行觀察和演繹的途徑。至於九合一選舉對2024年台灣大選的影響，目前做出的一些預測，也是混雜不清，模模糊糊。

原因在於，這些輿論首先是向某些與他們自己的觀念一致的人進行闡述。而不是合理地解釋這次九合一選舉中顯現的一些深層原因，比如民進黨大打「抗中保台」牌的原因及其後果。

一些評論如：催化綠營失敗的首要戰略原因，是以蔡英文為首的民進黨，面對地方選舉，拿不出務實的綱領，僅能無意義地反復高舉「抗中保台」的口號。因此無法吸引選民投票。此外，民進黨失利最重要的戰術原因，是無法推舉優質的候選人。

又比如，拋出民進黨的黨派鬥爭為輿論焦點，取代對「抗中保台」與台灣安全政策關係的關注。對未來台灣在西太平洋中的安全地位，在關注度上，也刻意「風輕雲淡」。這些現象，給人以某種「環顧左右而言它」的感覺。

歸納起來，大多數評論將民進黨遭重大失利的原因，歸結於「初選機制崩壞，整體施政引發民怨」的層次（台灣《遠見雜誌》），或歸結於，這次九合一選舉，不是國民黨的大勝，而是民進黨的大敗。民進黨大敗的情況下，國民黨相對而言，就是大勝（香港中評社）。此類評述，很容易推導出台灣選民真的患上了安全麻痹症！或者接受如台灣某些政客描述的認知：「台灣選民對中國的軍事威脅變得不敏感」！事情的真相，真的是這樣嗎。

「抗中保台」、「親美抗中」一體兩面

我長期涉及的研究領域是美台關係，對島內政治並不熟悉。看過眾多評論之後，試圖力排眾議，給這篇短文擬了一個民進黨的「抗中保台」牌出現邊際效應遞減的標題。核心論點是，民進黨「抗中保台」，與「親美抗中」是一體兩面，目的就是將台灣的命運，緊緊地與滿足美國的區域安全秩序需要綁在一起。民進黨這種政策選擇，有利於擴大「台獨」在島內的生存空間，實現將兩岸關係與中美關係對立起來的目的。台灣付出的代價，是進一步受制於人，進一步失去在區域安全中維持平衡的能力。這對台灣是禍不是福。

從這個角度看，在民進黨大敗原因的分析中，應該補充的一項重要內容，那就是為什麼這次選舉，民進黨「抗中保台」牌，會出現邊際效應遞減的現象？原因有：

其一，民進黨「押錯寶」。俄烏衝突帶來重大地緣政治變化，必然傳遞為對國際和地區秩序的衝擊。中美都做好了迎接衝擊的準備，而美國是把台灣問題作為戰略上牽制、遏制以及與中國討價還價的籌碼。於是，民進黨認為，利用美國外力，利用美台之間在地區安全上「互為表裡」的關係，在九合一選戰中，應該繼續打「抗中保台」牌。這除了可以試探並獲得美國對民進黨的「繼續倚重」外，也期盼通過 「深化民主體制，強化與專制權威主義的對抗，爭取國際支持」。

但對於美國、歐洲和眾多亞洲國家來說，目前他們不存在這樣一個需求。在海峽衝突與危機方面，他們的總體看法還是比較謹慎的。如針對印太成為大國矛盾激烈交鋒的地區，美國國務卿布林肯說，不對中國發動新冷戰。拜登也表示，不尋求改變中國的體制，不尋求強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意同中國發生衝突對抗。

地緣政治與地方選舉掛鉤遭唾棄

那麼邏輯上，從美國對台政策來看，在台灣問題上一種可能的「新思維和新構想」，就是「只要美國不簽單」，民進黨單方面加快「台獨」進程，就要為自己行為的代價「買單」。這次選舉中，中間選民的增加，就是台灣民眾看到了這種趨勢。蔡英文曾大言不慚地說，「這次台灣九合一的選舉結果，將引起世界的關注」。結果是民進黨將地緣政治與地方選舉掛鉤的做法，遭到唾棄。

其次，美國因素出現微妙變化。美國對與中國進行新冷戰，失去信心。裴洛西今年8月「硬闖台灣」之時，正逢九合一選戰拉開帷幕。隨後，美國故意刺激中國在海峽發動戰爭的趨勢出現變化。美國和中國顯示出雙方仍互有需求，出現局部改善競爭關係的跡象。如G20拜習會見和其後的中美防長會談。時間上，在中共召開二十大之際，國民黨還發來賀電。美國期中選舉也投票結束。

以往中美互動的過程中，拜登多次強調「四不、一無意」，這次擴展成「五不、四無意」。增加的最重要內容：一是不尋求強化同盟關係反對中國，這是美國從來沒有說過的。二是無意同中國發生衝突，也是新的表態。在「四不」說法的基礎上，拜登增加了一些新的表述，如不支持「兩個中國」、「一中一台」。這也是話中有話。

雖然美國對華政策，依然存在「說一套，做一套」的陋習，但白宮的這些表態，對民進黨鼓吹的將台灣納入「反共」陣營，將台灣視為西方「反對中國權威主義」盟友的宣傳，顯然不利。

再次，警惕美國繼續通過提升美台關係，深度介入台灣政治，謀取巨大利益。一方面，中美之間的貿易戰、科技戰將更為激烈，另一方面，拜登政府已7次對台軍售，台積電「護國神山」也搬遷到美國。民進黨當局也將按美國的意圖，推行延長義務兵役制；美國還將派駐人員，進入台灣。可謂樹欲靜而風不止。

民進黨對於美國的價值，其所謂「不可取代的地位」，就在於挑釁兩岸一家親，要將兩岸民眾，拖入戰爭威脅；要製造中華民族的分裂。對此「魔咒」，必須予以破除。

民進黨當局搞「抗中保台」，目前遭到了挫折，這與美國在何種程度上「打包票」有關。「台灣牌」在帶給美國潛在的地區安全與經濟收益的同時，也將成為帶來海峽巨大風險的「險牌」。這一點，是不會改變的。由於民進黨基本盤還在，因此，對這次九合一選舉的深層因素，應該進行謹慎的分析。

香港一個研究機構預測說，現在距離2024年大選還有2年（實際上是1３個月），未來台灣民眾的偏好發生改變，也是常態。華盛頓智庫中美關係專家葛來儀（Bonnie Glaser）也分析，地方選舉多關注內政而非兩岸問題。不能作為2024台灣大選的指標。這些，都是暗示美國因素對台灣選舉的影響，將不再具有決定性的因素。

（作者為上海台灣研究會研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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