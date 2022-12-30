九合一選舉民進黨大敗，外界解讀為選民「討厭民進黨」，選後黨中央的檢討報告，左打林智堅論文門，右劈台南黑金，凸顯了黨內派系鬥爭的惡習，主導檢討報告的當事人，避免了炮火往自己身上招惹，朝著力小勢微、缺乏派系奧援的人獵巫、抓戰犯，根本是軟土深掘。

台南選前發生88槍的治安事件，然而就結果來看，黃偉哲獲48.8%選票，成為民進黨六都中唯二的當選者，加上正副議長皆由民進黨議員當選，達成「完全執政」，成功在南部為綠營守下一片江山，民進黨卻要他替整個黨的敗選扛十字架，當馬前卒犧牲掉，黨中央怎對得起台南的支持者？

退一萬步講，88槍治安事件應該處理，但認真探究，其背後頂多算是炒作光電、土地的惡德商人搞事，當中「黑」（組織犯罪）的成份，遠不及北部天道盟、風飛沙或是太陽會的十分之一，以此案當「黑金」罪責，拿黃偉哲祭旗，只不過是民進黨內派系鬥爭的又一例證。

林飛帆刻意在議長選舉前，對黃偉哲隔空開火，引用的是藍營罵民進黨黑金治安的論述。他的幾句話，已使民進黨中執委郭再欽、台南市黨部執委林士傑忿而退黨，滿城風雨搞得台南綠營人士人心惶惶。地方盛傳，這是林飛帆的派系轉向指標，是林飛帆要到台南選立委的起手式。

台南議長選舉能獲得跨黨派支持，地方有輿論指這是黃偉哲重視跨黨派的基礎建設，如剛舉辦完的耶誕節活動有12萬人潮，以花蓮算法，估十分之一住宿，每人消費5000元，沒有住宿的每人消費1000元，一個晚上帶給台南高達1.68億產值，這是不分政黨、不認派系努力執政，所賺回來白花花的鈔票。

再談到有人攻擊經發局長貪汙案被收押。違法該辦沒話講，但黃偉哲任內台積電三奈米廠開工、新吉工業區滿租，政績才是王道，這些都在在證明主政者勤政愛民，選民對台南的光榮感並沒有消失。

跟2018年選舉比起來，黃偉哲的選票成長了10個百分點，卻成為黨內檢討的箭靶，照此原則，北部地區丟掉新北、桃園、基隆、新竹這些黨內要角，豈不該切腹謝罪？

主導檢討報告的人，避免了自己被檢討。事實上搞丟江山的蔡英文、蘇貞昌、柯建銘、林佳龍、陳時中、鄭文燦這些人，沒有一個人禁得起檢討，因為一檢討就倒了，可能再也沒機會東山再起，就朝著沒有派系的黃偉哲身上插刀吧，沒關係的，反正他暫時倒不了。