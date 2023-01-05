新竹市政府今(5)日針對新竹棒球場場勘舉行記者會，新竹市長高虹安指出，會勘過程中，為解決排水問題隨機挖取淺層土壤，竟驚見廢棄磚頭、石頭和電線。對此，臉書粉絲專頁「政客爽」提桃園羽球館天花板遇到三級地震震塌一事，諷刺民進黨「挺喜歡丟臉到國際上」。

高虹安今日指出，12月14日MLB專家場勘時，發現草皮生長狀況非常差，灑水器灑水30分鐘即造成嚴重積水，顯見排水坡與草皮、土壤排水效能糟糕，且據場務人員回報，積水排除需要半天。此外，在土壤採樣過程中，還陸續挖到不應存在球場土層中的近20公分廢棄磚塊、3公分以上的石頭和磚頭，以及廢棄電線。

對此，臉書粉絲專頁「政客爽」諷刺表示，「厲害了，12億棒球場蓋成12億掩埋場」。該粉專提及，美國職棒大聯盟的專家過來場勘，發現這麼離譜的問題，簡直丟臉丟到美國去，該粉專更提及桃園羽球館天花板才三級地震震塌引來外媒報導一事，諷刺民進黨「挺喜歡丟臉到國際上」。

網友對此也揶揄表示「12億的品質就是這麼完美！完全融入了廢物利用兼具環保的概念」、「台灣版石礦野球」、「再挖下去，可能有恐龍化石」、「看來之前的改善全都是做表面功夫」。