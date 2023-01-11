外傳行政院長蘇貞昌將請辭，可望由前副總統陳建仁接手。對此，國民黨立委李貴敏說，無論換誰，只要網軍治國、派系治國e亂象不改，換誰都沒用。如果始終不能回歸專業治國，無非是走完敗戰處理的垃圾時間程序罷了。

李貴敏表示，蘇貞昌用人不當導致凡事黑箱、囂張跋扈，卻是能拖就拖、能賴就賴，更是和民意與世界脫軌，實在看不出任何行政績效，也因此才會惡評如潮、民怨不斷。民進黨也因此被民眾投下了不信任票。

李貴敏認為，蘇貞昌自恃有網軍、大內宣保駕護航，背棄了專業治國的路線，更不在乎民意的囑託，變本加厲，劍走偏鋒，步上政治人物網紅化的錯誤路線，一切黑箱，只想混淆民眾認知，藉以闖關。

李貴敏批評，民進黨行政權獨大且無視民意的結果就是派系分贓、派系治國。權位都當成民進黨的家天下給分了，絲毫不問專業。一堆夫妻檔、政二代、綠二代、裙帶關係，現在連師生關係的學閥都能分一杯羹，更讓人無法接受。

李貴敏出，網軍治國，所以治國不問專業，只看網軍如何帶風向或霸淩他人，只想透過黑箱與大內宣混淆視聽、或模糊派系分贓，官員與人民活在兩個世界，當然遠離民意，如果這個問題不先解決，誰來當閣揆或閣員都沒用吧！