民進黨立法院黨團幹事長羅致政則否認，「黨團這邊沒有聽到任何的訊息」。（游念育攝）

民進黨九合一敗選後，內閣改組備受關注，行政院長蘇貞昌傳出將在與蔡英文總統的周三例會中提出辭呈，並於本周五率內閣總辭，而新的內閣人選被點名的有前副總統陳建仁，對此，民進黨立委陳亭妃表示，內閣的問題已經吵了一段時間，民進黨優秀人才很多，不管是換了誰，相信都能扮演很好的角色，但是還是要檢討，2022九合一敗選，如何讓大家整軍齊發。民進黨立法院黨團幹事長羅致政則否認，「黨團這邊沒有聽到任何的訊息」。

陳亭妃表示，民進黨優秀人才很多，如何把中間選民找回來民進黨的懷抱，贏得2024這才是最重要的，內閣人選有方向，但還是要檢討，這是一直以來苦口婆心，才能真正把問題找出來。

至於陳建仁接任閣揆似乎不是戰鬥內閣的期待，陳亭妃說，過去陳建仁爭取中央研究院擔任中央研究院副院長，可以看到他認為對的事情，就會堅持到底，他是中央研究院南部園區重要的推手，他的堅持理念，只要是跟人民有關的，絕對會堅持到底，這就是戰鬥內閣。

羅致政則否認，黨團沒有聽到任何的訊息，現在最重要的工作是在13日之前把所有的預算通過，這個時間點蘇院長也負責總預算，這邊一起推動，之前有傳出各種內閣改組，但沒有聽到要辭職的消息。

至於被問國民黨召開記者會稱陳建仁護航高端、瞎挺林智堅，這樣的人沒辦法擔任閣揆，羅致政說，陳建仁兼任閣揆的問題還是問號，針對這樣的人事指控沒必要辯解。