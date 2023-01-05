行政院長蘇貞昌宣布，超徵稅收除保留部分因應不時之需外，1400億將發放全民共享經濟成果。有人懷疑蘇貞昌近日腦筋急轉彎，還稅於民大撒幣只因戀棧權位。對此，黨內黨外、藍綠輿論各有意見。

其實蘇貞昌豈是戀棧權位之徒？不得已也！蘇貞昌的不得已有三大考量，一為穩定政局，二為安撫美方疑慮，三為黨內派系和諧。筆者試為尊敬的蘇院長辯解如下：

首先，民進黨九合一敗選，蔡英文辭黨職卻慰留蘇貞昌，全因他在位近4年，老馬識途，合作無間。眼下距離2024大選僅有1年又1周，陣前換將，兵家大忌，未蒙其利，先受其害。況且，行政院長異動，誰來當家？若是陳建仁接班，想要翻轉民進黨頹勢，勢必要徹查疫苗採購與高端弊案，揭開利益集團的黑紗，陳建仁瓜田李下，豈能服眾？若是鄭文燦上位，只要桃園市長張善政認真追查他任內的桃園諸多弊案，民進黨極有可能未戰先潰。因此，一動不如一靜。

其次，蔡蘇配合美方，天衣無縫，政院搬風，美方豈能放心？懸絲傀儡，幾時又能作主？

蘇貞昌掌控政院4年，勢力盤根錯節，真要掛冠求去，牽涉的又豈止是行政院長一職？論文抄襲鼻祖的國安局長換不換？外交、經濟、衛福部長換不換？誰來接掌交通部長？草草規畫、遲遲不動的軌道建設涉及4400億大餅，誰來晚餐？若讓一個連輕軌、捷運都傻傻分不清的敗軍之將接管交通，能服眾嗎？九合一選舉後，民進黨卸任的、敗選的政治人物，連同他們的部屬和追隨者，人人都想在新內閣分杯羹，牽一髮動全身，不如不動。再說，新手上位，沒有個一年半載如何能熟悉業務？2024大選轉眼到，換將換班底，誰敢保證做出好成績？

其三，民進黨的2024大選總統和立委候選人，勢必要在6月前底定。此時此刻，若蘇貞昌去職，賴清德接掌黨主席，蔡英文立馬從跛鴨變成斷腿鴨，黨政砝碼向黨傾斜，立委提名，英系勢必全面潰敗。蘇貞昌堅持不走，派系之間尚有斡旋妥協、利益交換的空間。

台南市在九合一選前黑槍乍響，議長選舉更黑影幢幢，還有高階警官胡作非為。其實圈內人皆知，台南今日種種的黑金，主要是涉及農漁生計與種電政策的衝突和財團龐大利益，而種電政策又始於賴清德擔任台南市長期間。滿天疑雲之下，派系較勁，隱然可見。細看近日送暖蘇貞昌，支持他留任的高雄市長陳其邁、台南市長黃偉哲的施政成績，不難發現派系較勁與利益重畫的痕跡。其中奧妙，或許等到民進黨立委選舉提名揭曉時，真相便可大白。

其實，蘇貞昌越是戀棧，2024民進黨下課的機率越大，反對黨聯盟勝選的機率也越大。按理，民進黨的有識之士應該全力下架蘇貞昌，反對黨勢力則應全力追捧蘇貞昌繼續執政，如今反其道而行，也算是台式民主的怪現象。依筆者之見，蘇貞昌包羞忍恥，負重前行，真大丈夫也！您千萬別走啊！

（作者為資深媒體人）