內閣即將改組，外傳行政院長蘇貞昌將在11日與蔡總統的周三例會中提出辭呈，並於本周五立法院預定休會當天率內閣總辭，閣揆人選鎖定前副總統陳建仁，搭檔前桃園市長鄭文燦。不過，行政院發言人羅秉成僅稱，關於近日內閣改組的相關傳聞，蘇貞昌先前已表示過，待立院會期結束，就會和總統做討論，有任何結論都會對外說明。

民進黨九合一選舉敗選後，蔡英文先是請辭黨主席，而蘇貞昌口頭請辭行政院長獲慰留，總統定調立法院休會後將進行內閣改組，外界關注蘇貞昌去留，期間黨內屢屢傳出「換蘇」氛圍，即便換稅於民發現金方案出爐後多少舒緩基層壓力，仍有不少立委認為蘇不該留任。

昨傳出蘇貞昌正在打包辦公室物品，隨後又有蘇貞昌將在今日向總統遞辭呈，並在週五立法院預算審議結束後率內閣總辭，新任正副閣揆預料可能由呼聲最高的陳建仁、鄭文燦搭擋接任，秘書長李孟諺也可望續任。

不過，政院目前仍未鬆口，稍早羅秉成對外表示，關於近日內閣改組的相關傳聞，蘇貞昌先前已表示過，待立院會期結束，就會和總統做討論，有任何結論都會對外說明。