台灣民意基金會今天公布最新民調，行政院長蘇貞昌內閣不滿意度五成七不滿意，三成六基本上滿意，換算成人口數，不滿意者比滿意者多405萬人左右，台灣民意基金會董事長游盈隆說，這是蘇內閣成立四年來最艱困、人民最火大的時刻 ；對於蘇自比袁崇煥，他認為，這說法有殺伐之氣，「蘇可能覺得很委屈。原因可能有二，一是戀棧，二是可能蔡英文不想讓他走」。

他認為，當社會瀰漫 2022 選後敗戰內閣應迅速總辭的氛圍時，就算蘇內閣具體回應 「還稅於民」普發現金6000元的社會呼聲，讓施政滿意度有暫時止跌跡象，但不滿意蘇內閣遲遲沒總辭的人民期待已轉化成更強的怒火。

最新民調顯示，對於蘇內閣整體施政表現7.5％非常滿意，28.3％還算滿意，30.2％不太滿意，26.8％一點也不滿意，7.2％沒意見、不知道、拒答。顯示三成六滿意，五成七不滿意。不滿意者比滿意者多21個百 分點；游盈隆說，非常滿意的只有7.5％，非常不滿意的高達 26.8％。顯示蘇內閣已失去絕大多數國人的肯定和支持，而且不滿意者遠超過滿意者，這無疑是一個嚴重的警訊。

和上個月相比，國人對蘇內閣整體施政表現的反應，滿意者略減0.2 個百分點，不滿意者增加3.4個百分點。使得原本不滿意者比滿意者 多16.6個百分點，如今已進一步擴大為21個百分點。若換算成實際人口數，此刻不滿 意蘇內閣施政表現者比滿意者多 405 萬人左右，顯示國人對蘇內閣施政表現的不滿已進一步惡化。

本次調查訪問期間是1月9至11日三天；以全台為範圍的20歲以上成年人；抽樣方法是以全台住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1085人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負3個百分點。依“內政部”最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。