針對今天上午進行的「蔡蘇會」，總統府表示，總統蔡英文對於行政院長蘇貞昌帶領的行政團隊表達肯定與感謝，現階段最優先的工作，是讓今年度中央政府總預算能夠順利審查通過，讓各項國政工作能夠順利推展。至於下階段的內閣調整，將在立法院會期結束後進行討論。
總統府發言人張惇涵表示，今早蔡英文與蘇貞昌進行每周例行會晤，就國政相關議題深入交換意見，他並轉述以下四點：
一、總統與院長就選後多項政策進行檢討與盤整，也都認為後續相關措施，應進行必要性的相對應調整，以回應人民期待。
二、總統對於蘇院長帶領的行政團隊表達肯定與感謝，尤其在面對百年大疫與全球變局當中，行政團隊能夠盡全力穩定經濟、照顧人民。
三、而現階段最優先的工作，是讓今年度中央政府總預算能夠順利審查通過，讓各項國政工作能夠順利推展。
四、下階段的內閣調整，將在立法院會期結束後進行討論，若有定案將向各界報告，請各界無須過度臆測。
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