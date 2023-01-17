嘉義縣林姓男子日前除草時，除草機的螺旋片突然飛出去，林男隨即感到胸痛，因實在難以忍受，就近到大林慈濟醫院就醫，胸腔外科醫師陳奕中檢查發現男子前胸有2公分穿刺傷，胸腔X光與電腦斷層顯示男子縱膈腔有6公分長的刀片，且與心臟、大血管只有毫米之差，經開刀順利取出刀片，讓渾然不知被刀片射中的林男保住性命。

手術從前胸原本傷口處，從縱膈腔裡小心翼翼將刀片成功取出。（大林慈濟醫院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

林姓男子表示，當天受友人請託幫忙除草，因已有多年除草經驗，每次出任務，長筒膠鞋、半身圍裙以及保護眼睛、臉部的面罩等裝備一樣都不敢少，卻沒想到使用螺旋片的除草機在不小心打到大石頭後，他突然胸口一陣疼痛，自己也沒發現被斷掉的刀片刺傷，還把工具收好，自行開車到鄰近醫院就醫，結果院方卻告知他無法處理，轉診至大林慈濟。

大林慈濟胸腔外科醫師陳奕中說，病人在急診檢查，發現前胸有2公分穿刺傷，當下還有出血情況，但患者呼吸、心跳及意識都正常，從他自帶的院外胸腔X光與電腦斷層等檢查影像中，發現縱膈腔裡有異物，位置剛好卡在心臟與大血管的前面，即前縱膈腔，清楚可見6公分長的刀片。

手術從前胸原本傷口處，從縱膈腔裡小心翼翼將刀片成功取出。（大林慈濟醫院提供∕呂妍庭嘉義傳真）

陳奕中指出，這塊銳利的金屬破片若再稍微移動，可能就會刺破心臟或大血管，導致大量出血而死亡，所以在運送病人至開刀房過程中，需小心減少大面積移動及壓迫傷口，經與心臟血管外科主任張兼華討論手術方式後，因無法確認尖銳金屬片是否有刺到血管壁，有的話，直接移除異物將造成大出血，於是利用胸腔鏡先做為探查，確認縱膈腔及心臟位置是否有血管受傷後，以不傷及血管情況下安全移除異物。

陳奕中說，手術是從前胸原本傷口處，從縱膈腔裡小心翼翼將刀片成功取出，由於金屬片可能存在細菌引發感染，手術時除了針對傷口位置做清潔，也進行局部清創，手術約1小時完成，病人術後住進加護病房觀察2天，確認是否有出血及縱膈腔感染情況，並接受感染控制治療，目前狀況穩定，也已回家休養。

陳奕中提醒，類似這種的病人，手術後仍要注意可能出現縱膈腔或胸腔感染，後續引發嚴重反應，包括傷口局部紅、腫、痛，或發燒、咳嗽、喘等情況，這個時候就要馬上到醫院做進一步檢查，如真不慎遭受農具割傷，因土壤中的細菌恐造成感染，建議最好到醫院做清潔及清創處理，穿刺傷複雜度較高，切勿當下拔除異物，簡單包紮傷口後立即送醫才是正確的處理方式。