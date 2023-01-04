中國大陸比亞迪（BYD）在12月銷售了創紀錄的電動汽車（EV），鞏固了作為全球最大的非化石燃料汽車銷售商的地位，證明了巴菲特（Warren Buffett）的波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）對它的信任，專家認為，隨著新冠疫情和嚴厲的清零政策，中國經濟的放緩，比亞迪反成為消費力下降的受益者，刀片電池技術更獲得競爭對手特斯拉（Tesla）的青睞。

據《南華早報》（SCMP）3日報導，這家總部位於深圳的汽車製造商在提交給香港證券交易所的一份聲明中說，上個月比亞迪全電動車的銷量比11月份增長了4%，達到235,197輛，其股票在香港證券交易所上市交易。比亞迪2022年的銷量增加了2倍多，達到186萬輛，其中大部分是在中國大陸本地。

該汽車製造商對租賃車隊和有預算意識的家庭的銷售強勁，在大陸科技行業的裁員和新冠肺炎（COVID-19）肆虐的經濟下，強化了買家推向更便宜的本地製造的電動車市場，而不是進口車型或像特斯拉（Tesla）這樣的外國品牌。

「隨著中國經濟的放緩，比亞迪是消費力下降的受益者，」商業諮詢公司上海索雷（Shanghai Suolei）經理韓（Eric Han）表示。「它的大眾市場車輛受到中國中產階級消費者的歡迎，因為它們被視為物有所值的產品。」

大多數比亞迪車型的價格在10萬人民幣（近新台幣44萬5）至20萬人民幣（近新台幣89萬）之間，與特斯拉和其他競爭對手如蔚來汽車（Nio）和小鵬汽車（Xpeng）相比，價格便宜許多，後者的車型售價超過30萬元（近新台幣133萬元）。

中國電動車廠商蔚來汽車（Nio）也是崛起快速的品牌。（Shutter Stock）

中國的清零政策，導致2022年遍及大陸各地的封城和停工命令，對世界第2大經濟體造成了破壞，消費者收緊了錢包，尤其是在汽車等大型商品上。

上海益友汽車服務有限公司的銷售經理說：「價格低於20萬人民幣的電動車在白領消費者中很受歡迎，因為他們想省錢，」 「在國內市場，比亞迪的電動車和插電式混合動力車（PHEV）很容易銷售，因為它們配備了高性能電池，據信與高檔汽車製造商使用的電池一樣好。」

這家以生產電池起家的汽車製造商，自2022年3月以來連續10個月創造了新的月度銷售記錄，在第2季度從馬斯克（Elon Musk）的特斯拉手中搶走了桂冠。截至12月8日，巴菲特的波克夏海瑟威公司擁有比亞迪在香港上市的14.9%的股票。

特斯拉的季度銷量不及華爾街預期的6%，2022年最後3個月在全球範圍內交付了40萬5千多輛電動汽車，這促使這家汽車製造商的股價出現了前所未有的下滑，即便去年的全球交付量增長了40%，達到131萬輛，仍然比比亞迪的銷量少了29%。

比亞迪由中國億萬富翁王傳福於1995年創立，自2003年以來一直在製造汽車。它主要在中國大陸銷售汽車，但希望成為一個全球性的企業，計劃在一些海外市場進行擴張。

該公司的刀片式磷酸鐵鋰電池（Blade LFP Battery）已經向中國大陸客戶和汽車裝配商證明了他的品質和性能。電池單元的排列方式提高了能量密度，同時增強抗過熱的能力，刀片電池甚至獲得特斯拉的青睞，用以供應給特斯拉在柏林的工廠。

EVs Enhanced To Offer 16 Blade LFP Battery Packs For Nissan Leafhttps://t.co/2Q0yBLpECs — CleanTechnica (@cleantechnica) December 27, 2022

根據中國乘用車協會（CPCA）這一行業公會的預測，中國的電動車交付量在2022年增長了一倍多，估計達到640萬輛，2023年的增長速度可能放緩至30%，因為自1月以來現金補貼的逐步取消使價格敏感的買家望而卻步。

但是，這仍然使這個世界上最大的汽車市場成為最大的電動車市場，根據瑞銀（UBS）的預測，到了2025年，每5輛開上中國大陸馬路上的新車中就有3輛可能會是由電力驅動。

不過，特斯拉仍然是中國大陸高端電動車市場的領導者。去年前11個月，該公司位於上海的「超級工廠」（gigafactory）向中國大陸客戶交付了超過39萬輛Model 3和Model Y汽車，比2021年全年32.1萬輛的銷量高出21.5%。