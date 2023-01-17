周五（20）日迎來大寒，也代表最寒冷的時節已經到來，小孟老師在臉書上點名4生肖，生肖龍、生肖羊、生肖馬、生肖雞在大寒這天財運不冷反熱，其中生肖雞收入穩定，過去累積的人氣與實力開始嶄露頭角，並且也懂得善用人脈，在團隊合作上也會有良好的收益，財運自然能更加開拓。

▍第四名：生肖龍

生肖龍在大寒這天，工作上需多注重職場上的溝通力，因會有很多機會可好好展現自己，所以機會來臨時千萬不要壓抑，要大膽的發揮意見與想法，他們的內在實力易受到貴人賞識與提拔，因此可得到賺大錢的機會。

▍第三名：生肖羊

生肖羊在大寒這天與同事之間會互相扶持，有合作相關事宜也會順利進行，如有想轉行的朋友可藉由長輩牽線容易遇到賺錢的好機會，過去努力累積的實力會在這波疫情避開許多危機，財運穩當就是福氣，而在投資方面適合保守為主，新市場若沒研究不要貿然投入。

▍第二名：生肖馬

生肖馬在大寒這天工作上有機會被賦予重大的任務，將會備受肯定與重用，切莫害怕承擔責任或追求完美，只要用心去做，就會讓主管看到努力而更看重，另外如想要投資副業的可多去安排了解，會有好的機會出現，可好好把握。

▍第一名：生肖雞

生肖雞收入穩定，過去累積的人氣與實力開始嶄露頭角，若做業務性質的人會有老客人介紹新客戶，好人氣口耳相傳在財運上能更加開拓，此外他們人際關係良好，可善用人脈資源帶來好消息，在團隊合作上也會有良好的收益。