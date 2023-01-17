侯友宜期盼透過這個計畫，打造全國最大的程式教育師培基地。（呂健豪攝）

新北市府與廣達文教基金會今（17）日簽署合作備忘錄，透過廣達「游於智」計畫，推動5年的新北程式教育計畫。新北市長侯友宜不僅親自體驗Quno程式教具，也期盼透過公私協力的方式，打造全國最大的程式教育師培基地，讓孩子更具教育競爭力跟國際接軌。

為了程式教育能夠完整融入學習的過程，並在生活當中做完整的結合，新北市市府與廣達文教基金會攜手合作，希望共同打造全國最大的程式教育師培基地，讓新北40所學校能在為期5年的程式教育計畫中一起分享、參與，培育出5000名師生，及早接受城市教育的訓練。

廣達文教基金會董事長林百里指出，這次的合作是透過廣達的「游於智」計畫，以「運算思維」、「機電整合」與「問題解決」為本，期許引領孩子走上利用科技來創造解決問題的正確思路，鼓勵孩子動手設計作品，用深度思考多層次領域應用的同時，藉實際體驗增強數位素養，進而累積未來面對科技挑戰的自信心。

廣達也提供4000套專屬Quno教具，讓學校可依自身課程安排，以「留校紮根」或「漂移共享」的方式來彈性使用教具，為學生規劃課程。廣達文教基金會執行長徐繪珈補充，這次合作除扎根型的計畫學校外，非計畫學校能藉由彈性化的微課程，進行教具漂移輪流體驗，在4至6堂課內即可教導學生透過程式操作完成各種任務，不僅降低教師壓力，也讓更多學生有機會接觸受益。

侯友宜表示，在未來5年的計畫裡，最重要的是建構一個自造與科技的教育合作夥伴，透過「盟主學校」帶動周遭學校，讓學生的學習過程中完整融入程式語言及程式教育，並與生活做完全結合，使孩子更具教育競爭力，並與國際接軌，更期盼新北市做為程式教育的領頭羊，帶動學習風氣，培養孩子擁有程式語言能力。

教育局長張明文表示，游於智計畫未來將納入新北市國小資訊教育課程，3至6年級搭配系統化程式語言課程，全面提升新北市學生程式語言能力。另新北市與廣達文教基金將於今年5月在國立科學教育館共同舉辦第4屆「游智盃」全國賽，期望透過競賽與跨校交流的方式，提升孩子們的資訊能力與科技核心素養。