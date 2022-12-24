副總統賴清德日前宣布投身民進黨主席競選，《美麗島電子報》董事長吳子嘉今（24）日發布了賴的最新民調，在賴清德、侯友宜、柯文哲三腳督的情況下，賴已經落後侯5.8個百分點了，吳對此直言，賴清德現在僅僅只剩下民進黨的「基本盤」。

從節目《董事長開講》公布的最新民調可以看到，2024總統大選如果有賴清德、侯友宜、柯文哲三組人馬出來競選，賴清德有34.1%的支持度，侯友宜則從上次的33.8%躍升39.9%，而柯文哲現在的支持率只有12.7%。吳子嘉指出，賴清德當前的情況是穩定落後，和侯友宜差距來到5.8個百分點，已經超過誤差值，如果這個狀況持續半年以上的話，那明顯的差距就會出來，

吳子嘉認為，賴清德現在只剩綠營基本盤，賴這三天雖然從新北出發，舉辦反省與檢討「向黨員報告」政見發表會，並且提出民進黨內現在抄襲、黑金、沒有聽人民聲音等三個問題。但吳強調，賴清德必須在1月15日當上黨主席那天做出改善，如果那時候黨內中常委、中執委的黑金問題還在，那就證明賴清德未來「就只是拿一個黨，沒辦法做改變」。

吳子嘉也批評，綠營現在充滿了投機的人物，林飛帆在選舉中沒有替台灣社會講過有道德感的話，結果這個年輕人現在一出來就搞鬥爭，民進黨現在是墮落沉淪，並以非常恐怖的速度向下滑落，如果賴清德再不推全面性的改革，只用「補鍋法」處理，是沒辦法解決台灣社會的問題。