台灣民意基金會17日發布2024總統大選民調，若由賴清德、侯友宜、柯文哲3人競爭，有38.7％支持新北市長侯友宜、29％支持副總統賴清德、17.8％支持台北市長柯文哲。外界對於侯友宜如何拿捏、處理對外關係很好奇，資深媒體人韋安分析後認為，侯友宜在這個領域有優勢和可確定性。

韋安今(23)日在臉書指出，外界普遍對侯友宜有期待且好奇侯友宜如何拿捏、處理對外關係。韋安與朋友交流後，得到結論，也就是侯友宜在這個領域，有優勢和可確定性。

韋安分析道，與其他藍綠政治人物比較，侯友宜有「團結、安定」台灣社會的龐大能量和影響力，可以為台灣帶來長久的「和平」；侯友宜的「關懷、包容」胸懷，能團結台灣人民；「好好做事」的作風，才能安定台灣社會。侯友宜在化解內部分歧、凝聚多數民意共識之下，才能帶來穩定的兩岸關係，並實現真正的和平。

韋安提及，侯友宜有「行者、勇者、智者」的三重特質，在處理複雜事務時，一定會「以民為天」，尊重民意和把人民的實質利益擺在第一位。而且有著「硬漢」性格，絕對捍衛台灣人的尊嚴和利益，「可以把別人當兄弟，但絕不會去當別人的小弟」。韋安直言，「侯友宜是最能帶來『和平』的人」，這個邏輯是嚴謹和經得起檢驗的。