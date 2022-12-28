總統蔡英文拍板27日義務役恢復為1年，新北市長侯友宜今出席新北市人民團體「領航金獎」暨性別平等績優團體頒獎後，被問到認為政府的配套措施足夠時表示，政府最重要的是如何能讓人民能夠安心，所以政府的政策與路線一定要說清楚，尤其在配套的完善性，更要把後續的事情來跟人民說明跟報告，讓人民能夠安心，讓國家能夠和平穩定才是我們最重要的事。

媒體詢問，侯友宜昨談及此事提到「正本清源」，意指兩岸關係嗎？侯友宜回應，在整個政策後續路線才是最根本的地方，如何讓民眾心情穩定下來，至於兵役的延長，如何讓人民安心，怎麼樣做才能讓國家能夠穩定而且順利，讓人民能在安定的國家下快樂生活，才是我們最重要的事。

媒體追問，這是指目前兩岸政策無法讓人民安心嗎？侯友宜說，大家很清楚，很多政策相信在國際環境下，要不斷做好調整準備，讓人民能確定政策路線，人民才能夠穩定下來。

針對外界認為他若要選總統的話，勢必對於兩岸與國安議題應該要有更明確的表態，侯友宜說，他從以前到現在，保家衛國、捍衛中華民國，以台灣利益為最大優先，讓人民能夠穩定生活，為最首要的任務，這就是我們的目標。